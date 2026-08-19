Misterio en Centenario: investigan la muerte violenta de un chacarero italiano tras una discusión familiar

La víctima fue encontrada en su vivienda en un sector de chacras. Fiscalía solicitó la realización de una autopsia.

Este martes por la noche se inició una investigación por muerte violenta tras la confirmación del fallecimiento de un chacarero de nacionalidad italiana ocurrido el martes por la tarde. El hombre fue encontrado tendido en el piso en el interior de su vivienda por integrantes de su propia familia.

El domicilio está ubicado en un sector de chacras bajo jurisdicción de la Comisaría Quinta. Según la información reunida hasta el momento, poco antes del hallazgo se había producido una discusión familiar en la vivienda, que fue presenciada por algunos de los integrantes que convivían en la casa.

Según relataron a las autoridades policiales, en la casa estaban presentes su esposa, su cuñada y cuatro hijos que participaron en la pelea. Dos de ellos se retiraron del lugar luego de la discusión mientras los otros dos permanecieron en la vivienda. Luego, se dirigieron hacia el sector de la cocina.

Fue entonces cuando encontraron al hombre caído. De acuerdo a lo relevado, el hombre fue trasladado al hospital en un vehículo particular y se constató su fallecimiento.

Hipótesis de una muerte violenta

El hombre de 66 años tenía un golpe en el rostro. Esta particularidad condujo a la fiscal Guadalupe Inaudi a comenzar una investigación por muerte violenta. Por lo tanto, solicitó la realización de una autopsia que determine las causales de muerte y establezca la mecánica, es decir qué desencadenó el fatal desenlace.

Mientras se aguarda los resultados del análisis forense los investigadores no descartan que pueda haber existido una conducta criminal, por lo que el caso es investigado inicialmente como una muerte violenta.

Por otro lado, la otra hipótesis que se analiza es que el hombre haya sufrido una caída accidental y se haya golpeado, provocándose las lesiones que finalmente derivaron en su muerte. En este caso, no se descarta que el hecho de haber presenciado la pelea familiar pueda haberle afectado y provocado una descompensación.

Criminalística analizó la vivienda

Inaudi ordenó la intervención de personal de Criminalística para relevar la vivienda y buscar indicios que permitieran reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con las primeras diligencias, no se encontraron elementos evidentes que permitieran confirmar, en principio, la intervención de terceras personas.

Durante las primeras horas también se realizaron entrevistas a los familiares que se encontraban en la vivienda y a quienes pudieron aportar información sobre la discusión previa y los momentos posteriores.

El procedimiento tuvo inicialmente intervención de personal de la Comisaría 52, mientras que posteriormente la investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría Quinta, correspondiente a la jurisdicción donde ocurrió el hecho.