El Niño llegó con un fuerte temporal en Paraguay: increíble granizo del tamaño de pelotas de tenis

La tormenta impactó con vientos de 100 km/h, dejó autos dañados, viviendas afectadas y numerosos cortes de electricidad.

En Luque se registraron enormes piedras de granizo en medio del fuerte temporal que afectó Paraguay.

Un fuerte temporal golpeó Asunción y distintas ciudades del departamento Central de Paraguay , con granizo gigante , lluvias intensas y ráfagas de viento cercanas o superiores a los 100 kilómetros por hora. La tormenta provocó daños en vehículos y viviendas, calles inundadas y extensos cortes de electricidad.

El fenómeno se registró en la tarde y la noche del sábado 3 de octubre. Vecinos de la capital paraguaya y de localidades como Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque difundieron imágenes en las que se observan enormes piedras de hielo, algunas comparadas por su tamaño con pelotas de tenis.

Los daños fueron especialmente visibles en automóviles estacionados y viviendas. Hubo parabrisas destruidos, carrocerías abolladas y techos afectados por los impactos, mientras el agua acumulada complicó la circulación en distintas calles del área metropolitana.

Granizo y ráfagas de 100 km/h

El granizo provocó daños en numerosos vehículos y viviendas de Asunción y el departamento Central.

La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay había advertido previamente sobre el ingreso de un sistema de tormentas con posibilidad de generar tiempo severo en sectores de la Región Oriental.

El pronóstico contemplaba lluvias moderadas a fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podían acercarse o superar los 100 kilómetros por hora. Las condiciones terminaron materializándose con especial fuerza sobre Asunción y el departamento Central.

Videos publicados en redes sociales mostraron el momento en que las piedras de hielo golpeaban autos, patios y techos. En pocos minutos, algunas calles quedaron cubiertas de granizo y numerosos vehículos sufrieron daños visibles.

Eduardo Mingo, director de Meteorología e Hidrología, explicó que este tipo de tormentas forma parte de los fenómenos propios de la primavera en el Cono Sur, aunque señaló que la intensidad registrada en esta oportunidad resultó especialmente importante.

El temporal provocó cortes de electricidad

La tormenta también afectó la red energética. La Administración Nacional de Electricidad informó inicialmente que 58 líneas de 23.000 voltios quedaron fuera de servicio en la tarde y la noche del sábado.

Frente a la cantidad de interrupciones, la empresa estatal activó un protocolo especial de emergencia y reforzó el despliegue de cuadrillas para atender los sectores afectados. En uno de los primeros balances, 39 de esas líneas ya habían podido ser restablecidas mientras continuaban los trabajos.

Los fuertes vientos, la caída de ramas y el granizo provocaron inconvenientes sobre postes, tendidos y otras instalaciones. Los equipos técnicos trabajaron para recuperar el suministro en barrios de Asunción y diferentes ciudades de los alrededores.

La magnitud del fenómeno también quedó reflejada en las calles anegadas y en los numerosos registros compartidos por vecinos, que rápidamente comenzaron a circular por distintas plataformas.

Qué relación puede tener El Niño

Mingo señaló que la intensidad de la granizada podría haberse visto amplificada por las condiciones asociadas con El Niño, fenómeno que modifica patrones atmosféricos y puede favorecer episodios de precipitaciones y tormentas más intensas en algunas regiones.

El especialista aclaró, sin embargo, que las tormentas severas no resultan excepcionales en esta época del año. La combinación de altas temperaturas, humedad e inestabilidad atmosférica puede producir episodios violentos y concentrados en zonas relativamente reducidas.

El temporal dejó algunas de las imágenes más impactantes de los últimos días en Paraguay: granizos enormes golpeando vehículos y viviendas bajo ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora, en medio de una tormenta que alteró servicios y provocó importantes daños materiales.