Dramático temporal de lluvia y vientos huracanados en Salta: 150 heridos y graves destrozos

El repentino temporal provocó importantes daños, caída de techos, árboles, postes y gran cantidad de agua en pocas horas. Las imágenes.

Los efectos del fenómeno de El Niño han provocado graves destrozos en las últimas horas en Argentina. Un fuerte temporal de tormentas, lluvias y vientos huracanados se registró en Salta, y el saldo - además de los daños - fueron 150 personas heridas.

Un fuerte temporal de lluvia y viento azotó a la localidad de Embarcación y Senda Hachada en Salta. Se registraron caída de techos, árboles y postes, y cortes de energía.

Durante la tarde del jueves un temporal de lluvia y viento con tormenta eléctrica azotó a Salta. Se trató de un violento fenómeno con precipitaciones intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el temporal dejó más de 150 personas heridas. Un niño fue trasladado de urgencia a Orán con un traumatismo grave y se desplegó un operativo de asistencia para las familias afectadas.

El Ministerio de Salud Pública incorporó ambulancias y profesionales médicos provenientes de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán. Entre los pacientes que necesitaron atención especializada se registraron fracturas de fémur y muñeca, lesiones en la ingle y heridas cortantes en brazos y piernas.

En paralelo, los equipos del Ministerio de Desarrollo Social comenzaron a recorrer los barrios para relevar los daños en las viviendas y asistir a las familias que sufrieron destrozos. Las autoridades también evalúan habilitar un centro de evacuados para quienes no pudieran permanecer en sus hogares.

Trabajadores tratan de resguardarse en una fábrica

En medio del temporal, se conocieron imágenes sobre las complicaciones que se generaron. Un galpón se derrumbo y dejó dos obreros heridos.

Uno de los videos fue registrado en la fábrica de Salvita, que sufrió importantes daños estructurales. Allí se escucha a los trabajadores que se comunican con otros dentro de la planta para preguntar si están bien, mientras otras personas gritan pidiendo ayuda.

Qué se sabe de los heridos por el temporal

Alrededor de las 22.40 horas del jueves, la guardia del hospital de Embarcación ya había atendido a más de 150 personas que resultaron heridas por el temporal, de las cuales más de una decena debieron ser trasladadas a los hospitales de Pichanal y Orán.

El caso que más alarma desató fue un niño de 4 años que fue llevado en ambulancia a Orán en "código rojo" a raíz de un traumatismo encéfalocraneano.

El director de la Zona Norte del Ministerio de Salud, Víctor Dip, confirmó que el niño seguía internado pero "ya está estable".

Cinco pacientes fueron llevados a Pichanal "para realizarles radiografías y allí quedaron en observación", indicó Dip. Otras cuatro personas herida fueron llevadas en ambulancia a Orán.

El funcionario explicó que el viento "sorprendió a mucha gente en la calle", por lo que no tuvieron cómo resguardarse. Otros resultaron afectados por las múltiples voladuras de techo, caídas de ramas, derrumbes de paredes, roturas de ventanales y voladuras de otros elementos causados por las ráfagas.

"Hay personas con aplastamiento de pecho, fracturas de muñecas, de brazos, de pie y otros con heridas más leves que requirieron curaciones y pudieron volver a sus casas", relató.