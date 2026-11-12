Préstamos para monotributistas de $50 millones: cómo acceder en noviembre 2026, requisitos y monto de las cuotas

Los trabajadores independientes pueden acceder a financiamiento de hasta $50 millones en noviembre de 2026, con plazos de hasta 72 cuotas y condiciones variables según la entidad bancaria.

Los préstamos personales no solo están disponibles para trabajadores en relación de dependencia o jubilados y pensionados. En noviembre 2026, varios entidades bancarias y financieras también ofrecen créditos para monotributistas , con montos que pueden llegar a los $50 millones y un plazo de devolución de hasta 72 cuotas mensuales, es decir 6 años.

Entre las opciones disponibles se encuentran las líneas de crédito del Banco Nación , Banco Macro y Naranja X , que presentan diferentes condiciones de acceso, montos máximos, plazos de devolución y tasas de interés. Así, un trabajador adherido al Régimen Simplificado puede conseguir financiamiento para invertir en su emprendimiento, afrontar gastos personales o cubrir necesidades y urgencias.

A continuación, todos los detalles de las tres entidades que ofrecen préstamos para trabajadores independientes y sus condiciones.

A través de estos préstamos se puede pedir hasta $50 millones con un plazo de devolución de hasta 6 años.

Banco Nación: préstamos de hasta $50 millones y 72 cuotas

El Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales destinada a monotributistas que se encuentran en actividad. Es una de las alternativas con mayor monto de financiación, ya que permite solicitar desde $10.000 hasta un máximo de $50.000.000. El plazo de devolución puede extenderse hasta los 72 meses, equivalentes a seis años.

Además, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 71% y el -Costo Financiero Total (CFT) llega al 85,91%. Una condición importante es que la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos declarados por el solicitante. Además, el pago se realiza mediante débito automático, por lo que es necesario contar con una cuenta habilitada para efectuar los descuentos correspondientes.

Los trabajadores independientes que quieran solicitar esta línea deben cumplir las siguientes condiciones:

Estar inscriptos en el régimen del monotributo y encontrarse en actividad.

Presentar el Certificado de Cumplimiento Censal del INDEC.

Ser mayores de edad y respetar los límites de edad establecidos por la entidad.

Contar con ingresos que permitan afrontar el compromiso financiero.

Superar la evaluación crediticia del banco.

El Banco Nación cuenta con el mayor monto de financiación y plazo de devolución.

El trámite para solicitarlo puede iniciarse a través del sitio web oficial de la entidad o en cualquiera de sus sucursales. El interesado debe presentar la documentación requerida, elegir el monto que necesita y seleccionar el plazo de devolución. Después, el banco analiza el perfil financiero y determina si corresponde aprobar la solicitud. En caso de obtener una respuesta favorable, se firma el contrato y se acredita el dinero.

Banco Macro: hasta $32 millones y financiación en 60 meses

Otra alternativa para los monotributistas durante noviembre 2026 la ofrece el Banco Macro, con préstamos personales que pueden alcanzar los $32.000.000, aunque el monto finalmente aprobado dependerá de los ingresos y antecedentes crediticios de cada persona. En este caso, el plazo máximo de devolución informado es de 60 meses, es decir cinco años, con cuotas que se abonan mediante débito automático. La TNA es de entre 61% y 81% y el CFT se ubica entre 104,68% y 156,54%.

Para iniciar la solicitud, los trabajadores independientes deben presentar la siguiente documentación:

DNI vigente.

Constancia de CUIL.

Comprobante de domicilio.

Formularios 158 y 184/F de ARCA, correspondientes a la inscripción y situación tributaria.

Comprobantes de pago del monotributo de los últimos tres meses.

En el Banco Macro, los monotributistas pueden solicitar hasta $32 millones.

La gestión puede comenzar desde el sitio web de Banco Macro, donde el interesado debe completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida. Una vez presentada la solicitud, la entidad realiza el análisis crediticio. Si el resultado es favorable, se informa al cliente el monto autorizado, la tasa aplicable y las condiciones de devolución.

Naranja X: préstamos de hasta $20 millones y 48 cuotas

Naranja X también ofrece una alternativa de financiamiento para quienes necesitan dinero y buscan realizar el trámite de manera completamente digital. En ese sentido, la entidad permite gestionar los préstamos personales directamente desde su aplicación.

En noviembre 2026, se puede solicitar un mínimo de $10.000 y un máximo de $20 millones, con un plazo de devolución de hasta 48 meses y sistema de amortización francés. La TNA se ubica entre 45% y 144% y el CFT ronda entre 70,32% y 408%. Esta diferencia entre los porcentajes es que la entidad puede ofrecer distintas condiciones de financiación según la evaluación individual.

Para acceder a un préstamo personal, los interesados deben cumplir con las condiciones establecidas por la plataforma:

Ser clientes de Naranja X o Tarjeta Naranja S.A.U.

Estar inscriptos en el monotributo.

No registrar deudas impagas.

Validar la identidad mediante documentación vigente.

Contar con una oferta de crédito disponible y superar la evaluación correspondiente.

En el caso de Naranja X, el trámite del préstamo es totalmente digital.

Una de las principales características de esta alternativa es que no requiere concurrir a una sucursal para iniciar el trámite. El procedimiento se realiza desde el celular y consta de los siguientes pasos: