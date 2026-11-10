Algunas instituciones bancarias -tanto del ámbito público así como del privado- ofrecen diversas líneas de créditos para los jubilados en noviembre de 2026 .

Cómo solicitar los préstamos para jubilados de $40.000.000 a pagar en 72 meses: las tasas de interés en noviembre 2026

En noviembre de 2026 , los jubilados que perciben los haberes correspondientes a una jubilación mínima cobran un total de $514.158. Este monto incluye el de la jubilación mínima y el bono de 70 mil pesos. Ya sea en caso de necesidad o bien como parte de un emprendimiento, ¿cómo pueden acceder a un crédito los jubilados ?

Algunas instituciones bancarias -tanto del orden público así como privado- ofrecen diversas opciones de crédito para los jubilados y pensionados de la Anses. ¿Cómo solicitar los préstamos de $40.000.000 a pagar en 72 meses y cuáles son las tasas de interés en noviembre ?

El Banco Nación otorga préstamos para jubilados con un tope máximo de 50 millones de pesos a devolver en 72 meses. Asimismo, cabe destacar que el monto mínimo prefijado para los préstamos para jubilados es de 100.000 pesos. También dispone de otra línea de crédito para jubilados : Adelanto de haberes, un préstamo personal de libre destino diseñado exclusivamente para jubilados que perciban sus haberes previsionales a través de BNA.

Algunas instituciones bancarias -tanto de orden público así como privado- ofrecen diversas opciones de crédito para los jubilados y pensionados de la Anses.

Para acceder a un crédito de hasta 50 millones de pesos que otorga el Banco Nación, es clave consignar que el monto máximo que podrá solicitar un jubilado será aquel que surja de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos, en múltiplos de $100.

Las tasas vigentes del BNA son las siguientes:

TNA: 49%.

TEA: 61,70%.

CFT (TNA): 59,29%.

CFT (TEA): 78,38%.

Para solicitar el préstamo, se deberán cumplimentar los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación BNA+ o al home banking.

Entrar en “Tu Banco” y elegir “ Préstamos ”.

”. Indicar el monto solicitado, el plazo de devolución y el destino del dinero.

Verificar los datos ingresados y confirmar la operación.

Por su parte, el Banco Provincia anunció que cuenta con una diversa gama de créditos para jubilados/as y pensionados/as. Una de las opciones es la de solicitar un préstamo de hasta 50 millones de pesos, con una tasa fija de entre 65,10 y 78,90% anual y un plazo de 60 meses para su devolución.

Un dato importante para que el jubilado pueda acceder a este préstamo es que no registre deudas ni tener la tarjeta de crédito al descubierto, préstamos o cualquier otro producto crediticio, informados en la Central de Deudores del BCRA en noviembre de 2026.

La guía paso a paso para solicitar el préstamo para jubilados del Banco Provincia

Ingresar al home banking o a la aplicación BIP Móvil.

Iniciar sesión con el usuario y la contraseña.

Activar el Token de seguridad.

Acceder al apartado “ Préstamos ”.

”. Elegir el monto y el plazo de devolución.

Confirmar la solicitud y esperar la acreditación del dinero.

El Banco Nación otorga préstamos para jubilados con un tope máximo de 50 millones de pesos a devolver en 72 meses.

El préstamo para jubilados que otorga un banco privado en la Argentina

El Banco Comafi también ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados, pero con un tope de hasta $10.000.000, con tasas de interés fijas y un plazo de devolución de hasta 60 meses. La entidad permite gestionar el crédito de manera online o por WhatsApp, aunque es necesario contar con una precalificación previa. Los requisitos que establece el Banco Comafi son los siguientes:

Ingreso neto mínimo: $273.000.

Modalidad de pago: las cuotas se debitan automáticamente de la Cuenta Comafi.

Aprobación: sujeta a las condiciones de contratación y a la evaluación crediticia del banco.

Para solicitarlo, se deberán cumplimentar estos pasos: