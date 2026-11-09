Villa Meliquina tendrá su propia comisión de fomento: ¿Cómo se elegirán las autoridades?

La creación del organismo permitirá que los vecinos elijan a sus representantes y cuenten con una administración local para planificar obras y servicios.

Villa Meliquina dio un paso importante en su organización institucional. Después de años de reclamos de sus habitantes, el Gobierno de Neuquén oficializó la creación de una comisión de fomento para la localidad, una medida que permitirá contar con una administración propia y avanzar en la planificación de obras y servicios que acompañen su crecimiento.

La decisión fue establecida por el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto N° 1858/26, que dispone la creación del organismo en el departamento Lácar, dentro de la Región de los Lagos del Sur. La jurisdicción comprenderá el ejido correspondiente a su zona de influencia urbana y rural, aunque sus límites definitivos todavía deberán ser precisados a través de estudios técnicos.

La noticia fue recibida con mucha alegría por los vecinos, que durante años solicitaron contar con una representación institucional propia. Mariela Coya, residente de Villa Meliquina , destacó la importancia de la medida y agradeció al gobernador y a su equipo por haber escuchado el pedido de la comunidad.

"Estamos muy contentos. Es un reclamo de muchos años de los vecinos, de poder tener una comisión de fomento, un organismo local para planificar y ayudar al crecimiento de Meliquina, que año tras año va creciendo cada vez más", expresó en diálogo con LU5.

Para Coya, la conformación de este espacio representa un cambio importante en la vida cotidiana de la población, porque permitirá contar con una estructura de gobierno cercana a los habitantes, con capacidad para acompañar proyectos, gestionar necesidades y organizar el desarrollo de la villa.

Una localidad que crece y necesita más infraestructura

Uno de los principales motivos que impulsaron la creación de la comisión de fomento es el crecimiento demográfico que experimentó Villa Lago Meliquina durante los últimos años. Según estimaciones de los propios vecinos, actualmente viven allí más de 400 personas, una cifra que aumentó de manera considerable.

"El crecimiento se ha dado de manera exponencial. Día a día llegan más familias, llegan niñitos y están naciendo niños de familias que se han radicado acá. Es muy necesario poder organizarnos", explicó.

El movimiento poblacional también se refleja en los servicios educativos y sanitarios disponibles. La localidad cuenta con la Escuela Primaria N° 117, que ofrece nivel inicial y primario y tiene una matrícula de 36 alumnos. Además, funciona la posta sanitaria René Favaloro, que dispone de dos trabajadores de enfermería y recibe visitas médicas programadas cada quince días.

En los fundamentos del decreto provincial también se destaca el crecimiento sostenido del asentamiento y el movimiento de visitantes que recibe durante todo el año. Como referencia, en las elecciones nacionales de 2025, el circuito electoral correspondiente al paraje registró 253 votantes sobre un total de 387 personas inscriptas.

Las obras que esperan los vecinos de Meliquina

La creación de la comisión de fomento también genera expectativas por la posibilidad de avanzar con proyectos de infraestructura que la comunidad considera prioritarios. Entre las necesidades mencionadas por Coya se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 63, un camino fundamental para la conectividad de la localidad y el desarrollo de su actividad turística.

La vecina señaló que para este año están contempladas en el presupuesto provincial distintas intervenciones vinculadas con el corredor turístico de esa ruta. También mencionó la importancia de mejorar los accesos a las playas y al lago, además de impulsar obras relacionadas con la seguridad.

Otro de los desafíos será avanzar en el ordenamiento urbano mediante la elaboración de un nuevo código urbanístico. A esto se suman proyectos vinculados con el abastecimiento de agua, el saneamiento, la interconexión a la red de gestión de residuos y otros servicios esenciales.

El turismo, uno de los motores de su crecimiento

Villa Lago Meliquina se consolidó en los últimos años como un destino turístico emergente de la provincia. Su entorno natural, la cercanía al lago y la oferta de alojamientos y propuestas gastronómicas atraen cada vez a más visitantes.

La actividad también impulsa a pequeños emprendedores y productores que ofrecen artículos regionales y artesanales, lo que contribuye al movimiento económico de la comunidad. Coya destacó que se encuentran en la antesala de la temporada de verano, uno de los períodos de mayor actividad para la localidad, y anticipó que esperan recibir a numerosos turistas.

"Tenemos un entorno natural único, una gran oferta de diferentes alojamientos y gastronomía, pequeñas fábricas y emprendedores con productos regionales y artesanales. Seguramente vamos a recibir, como cada año, a un montón de turistas que vienen a conocer este lugar hermoso", comentó.

Hasta ahora, la comunidad contaba con el acompañamiento de distintas organizaciones civiles. Una de ellas es la Asociación Villa Lago Meliquina, creada hace aproximadamente 22 años por los propios habitantes y que participó en iniciativas importantes para el desarrollo local, como la construcción de la posta sanitaria René Favaloro, la creación de la oficina de Turismo y la Plaza del Encuentro.

También funciona la Asociación de Bomberos Voluntarios, que desde 2009 cumple un papel fundamental como primera respuesta ante accidentes, incendios y otras emergencias.

Cómo se elegirá a las autoridades de la comisión de fomento

El decreto provincial establece que la administración estará a cargo de un presidente titular y un suplente, quienes serán elegidos por el voto popular, a simple pluralidad de sufragios, en las próximas elecciones que se realicen para renovar cargos provinciales.

En cuanto a los límites geográficos, el artículo segundo de la norma establece que, una vez finalizados los estudios técnicos correspondientes, se tomarán las medidas necesarias para determinar con precisión el ejido de la comisión. Esa delimitación no podrá afectar las jurisdicciones de otros municipios.

La creación se encuadra en el artículo 299 de la Constitución Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo a establecer comisiones de fomento a pedido de los vecinos en asentamientos con población estable, arraigo y relaciones de vecindad, que todavía no reúnan las condiciones para constituirse como municipios. También se encuentra contemplada en el decreto provincial N° 1759/1994, que reglamenta el funcionamiento de estas organizaciones rurales.

La norma fue firmada por Rolando Figueroa y refrendada por el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset.

Para los habitantes de Villa Lago Meliquina, el anuncio representa mucho más que una modificación administrativa. Significa la posibilidad de elegir a sus propios representantes, contar con una institución que gestione las necesidades de la comunidad y tener una herramienta concreta para acompañar el crecimiento de un lugar que cada vez recibe más familias y turistas.

"Ha sido un día histórico. Seguramente todos los vecinos estamos muy contentos y a la espera de conocer estas cuestiones, como el tamaño del ejido, y de poder celebrar un acto democrático como las próximas elecciones y tener nuestro representante", concluyó Coya.