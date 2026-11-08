Nueva caída en la venta de autos 0km en Neuquén ¿qué marca y modelo siguen al tope del ranking?

Pese a esto, la baja en el acumulado del año es la menor registrada del país, donde los patentamientos cayeron el doble que en la provincia.

La venta de autos 0km en Neuquén registró una nueva baja en octubre, según los números que dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la provincia se patentaron el mes pasado 1544 unidades, lo que representó 1,6 por ciento más que en septiembre pero 5,2% menos que en octubre de 2025, mientras que en el acumulado del año el comparativo arroja una caída del 7,5%.

La mayoría de las provincias tuvieron resultados negativos en el comparativo mensual respecto a 2025, a excepción de Tierra del Fuego, San Luis y Catamarca.

Pero si se toma en cuenta la sumatoria de los primeros diez meses del año, respecto del mismo período pero del año pasado, todas las jurisdicciones del país dan en caída. Las más pronunciadas las tienen Santa Cruz (-37,5%), La Rioja (-30,9%) y Misiones (-27,2%).

Ford / Toyota / Stellantis / Volkswagen

A nivel nacional

En el país se patentaron durante octubre 45.965 unidades, lo que representa una baja del 12% interanual, ya que en octubre de 2025 se habían registrado 52.261 unidades. Si la comparación es contra septiembre, se observa una baja del 8,4% (50.207).

En el acumulado se vendieron 481.852 vehículos nuevos, un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 552.758.

"En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia. Este fenómeno tiene a las asiáticas como protagonista, que arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado”, analizó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“Hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que por quinto mes consecutivo estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año”, agregó.

Marcas y modelos

Toyota volvió a liderar las ventas entre los fabricantes con 6.947 unidades y el 16,2% del total de vehículos. Volkswagen quedó en segundo lugar con 5.358 unidades y una participación de 12,5 por ciento sobre el total del mercado.

El tercero volvió a ser Fiat, manteniendo esa posición como una constante, con 5.039 unidades, por delante de Ford que sumó 4.101 y Chevrolet, consolidada en el quinto lugar hace varios meses, que registró 3.863 unidades.

Las diez marcas que más vendieron en agosto se completaron con Renault (3.064), Peugeot (3.064), Citroën (1.426), BYD (1.377) y Jeep (1.063). El resto de los fabricantes tuvieron resultados por debajo de los 1.000 vehículos en el mes. Las posiciones del top 10 no se alteraron con respecto a los datos que informó Acara el mes pasado.

En cuanto a los modelos con mayor demanda, nuevamente vuelve a reinar la pickup Toyota Hilux la que se quedó con el primer puesto, alcanzando ventas por 2.820 unidades, unas 200 más que el mes anterior. Le siguió otra pickup, la Volkswagen Amarok, que sumó 2.128 ventas. Luego, la Ford Ranger, con 1.953; el FIAT Cronos, con 1.799 y la Ford Territory, que bajó un puesto y registró 1.791 unidades.