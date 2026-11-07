Joel, el campeón indiscutible del Trail Moreno: la increíble historia de resiliencia que cruzó la meta en silla de ruedas

Con 15 años y diagnóstico de ECNE, Joel Aarón Montecino recorrió 2 kilómetros de los 6K del Trail Moreno 2026 empujado por su mamá Ángeles. Fue premiado como símbolo de inclusión y de que cuando hay amor, no hay límites.

El triunfo no se midió en tiempo ni en distancia. Se midió en actitud, valentía y corazón. En el Trail Moreno 2026, entre 350 corredores que largaron por los senderos del Cerro Negro, la foto que todos guardaron no fue la del podio, fue la de una sonrisa. La de Joel Aarón Montecino, de 15 años, cruzando la meta en su silla de ruedas azul, empujado por su mamá, mordiendo su medalla de finisher como si fuera de oro.

Joel nació el 28 de enero de 2011 en la Clínica Zapala. Hoy cursa segundo año en el CPEM 37 de Mariano Moreno y es uno de los jóvenes más queridos y reconocidos de la comunidad por su empuje permanente. Su historia es la de una familia que nunca dejó de luchar.

A Joel se le detectó una ECNE, Encefalopatía Crónica No Evolutiva, después de cumplir su primer año. Desde ese momento, contó su mamá Ángeles Montecino en diálogo con LM Neuquén , comenzó un largo camino de aprendizaje, esfuerzo y peregrinaje médico.

"Sus primeras rehabilitaciones las hacíamos en la ciudad de Neuquén, viajábamos una semana por mes para que pudiera recibir la atención que necesitaba", recordó Ángeles. Eran viajes con lo justo, con la pensión de Joel y su sueldo de subsidiada del municipio, pagando impuestos, seguro, combustible y todo lo que la obra social no cubría. Para cada estudio, cada interconsulta, cada pasaje, la familia hacía rifas y tómbolas. Esa modalidad de pelearle al destino sigue hasta hoy.

Motus, su segunda casa y el camino a la autonomía

El quiebre llegó con la apertura del Centro de Rehabilitación Interdisciplinario Motus en Zapala. Ese lugar se convirtió en su segunda casa. Allí hace rehabilitación de forma constante: lunes y viernes, con un equipo interdisciplinario que vio sus avances año tras año.

Hasta el año pasado era su mamá quien lo trasladaba personalmente a cada sesión. Este año, gracias a mucho esfuerzo y perseverancia, lograron un avance enorme: Joel cuenta con un medio de transporte que le permite asistir con mayor independencia. "Este avance representa un paso muy importante en su vida, ya que favorece su autonomía y le permite seguir creciendo", relató. Para un joven cuyo mayor sueño es terminar la escuela y conseguir su propio trabajo, ese detalle es futuro.

Vómitos, equinoterapia y la pelea diaria que no se ve

Además de su discapacidad, Joel lleva años atravesando un problema de salud que todavía no tiene diagnóstico. Aproximadamente una vez por semana sufre episodios de vómitos que lo dejan sin tolerar ni la medicación. Le hicieron análisis, ecografías, estudios de celiaquía, lactosa, resonancia neurológica que salió dentro de los parámetros normales y una polisomnografía donde aparecieron pequeñas alteraciones como apneas nocturnas, similares a ataques de epilepsia durante el sueño. También endoscopias por vía gastroenterológica. Todo dio normal.

"Como familia nunca dejamos de buscar respuestas y alternativas para que pudiera acceder a los estudios necesarios", explicó su mamá. Para eso siguen haciendo rifas y actividades solidarias.

En ese recorrido también apareció la equinoterapia en el Stud El Pampa de Zapala, dos veces por semana, una experiencia que debieron interrumpir por las dificultades económicas que implicaba sostenerla. Fue un golpe duro, porque Joel siempre mostró una gran predisposición para participar en todo.

El Taller Sonrisas y el desafío del Trail Moreno 2026

Desde el año pasado, Joel participa del Taller Municipal de Discapacidad "Sonrisas de Ilusión" de Mariano Moreno, a cargo de Patricia González. Ella fue clave, destacó Ángeles, para promover la participación y la inclusión, buscando permanentemente adaptar las actividades para que todos puedan ser parte.

Gracias a ese compromiso surgió la oportunidad de inscribirse en el Trail Moreno 2026. La competencia, realizada el sábado 31 de octubre, vivió su segunda edición como una verdadera fiesta del turismo deportivo. Reunió a unos 350 corredores de distintos puntos de Neuquén, con figuras como Sergio Quintana Espinoza de Tricao Malal, Sergio Gustavo Pereyra de Junín de los Andes y Roxana Flores de Zapala, además de representantes de Loncopué y Bajada del Agrio. El escenario fue imponente: Cerro Negro, Laguna La Solitaria y el cerro del mirador "Dios es Amor".

El Trail Moreno no fue solo competencia, fue oportunidad para mostrar el potencial turístico, el movimiento de emprendedores y la hospitalidad del pueblo. Y tuvo un capítulo que lo cambió todo: el integrador.

Joel se anotó en la categoría 6K de forma simbólica. Con dorsal 163, remera gris del taller con su nombre bordado "Aaron", gorra roja y una sonrisa que no se borró nunca, recorrió al menos 2 kilómetros del circuito. Lo hizo en su silla de ruedas, empujado por su mamá Ángeles, esa guerrera incansable que lo sostiene en cada metro de vida, y acompañado por todos sus compañeros del taller que no lo dejaron solo ni un metro. Cada uno vivió su propio desafío, pero el de Joel fue el de todos.

Como describió un portal de noticias locales en sus redes: "Hoy el triunfo no se midió en tiempo ni en distancia, se midió en actitud, valentía y corazón. Joel es puro ejemplo de resiliencia".

"El deporte motiva a todos": el aliento municipal

En la llegada lo esperaba Yanina Huillipan, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Mariano Moreno, quien fue la encargada de recibirlo y entregarle su medalla de participación.

Huillipan destacó especialmente el capítulo integrador que tuvo esta edición del Trail por la participación de todo el Taller Municipal de Discapacidad. Puso en valor la valentía de Joel y de su mamá y remarcó que el deporte es una excelente motivación para que jóvenes y personas de todas las edades, con o sin discapacidades, puedan participar. En la competencia se vio reflejado: hubo personas de más de 70 años, tanto hombres como mujeres, y niños de corta edad corriendo a la par.

“Joel es un niño muy amoroso, que crece rodeado de muchísimo cariño. Su abuela Marisa, su abuelo Luis, sus tías y su mamá, llenan su vida de amor, alegría y cuidados. Una familia hermosa y muy unida, que está siempre presente para él”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, su madre lo identificó como un joven atento, carismático, sociable, solidario y muy predispuesto. "Incluso en los momentos difíciles, suele regalar una sonrisa que ilumina a quienes lo rodean y refleja su hermosa forma de ser", señaló Ángeles. No se define por su discapacidad, sino por su personalidad, sus capacidades y su compromiso con la superación personal.

"Siempre agradecemos a Dios quien nos da la fuerza para seguir adelante y acompañarlo en todo. Sabemos que sin sus fuerzas no seríamos nada. Es un testimonio muy largo de contar toda su historia, pero jamás perdemos la fe en que el propósito de Dios en nuestras vidas se tiene que cumplir", cerró con mucho orgullo su madre.

Joel ya tiene su medalla. Sin embargo, su mayor premio es otro: demostrar que cuando hay amor, equipo y una comunidad que empuja junta, no hay barrera que no se pueda pasar.