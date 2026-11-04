El Trail Moreno en 19 fotos: sinónimo de éxito, belleza de paisajes y una compleja exigencia deportiva

En un día primaveral, más de 350 corredores de todo Neuquén desafiaron bardas, mesetas y cañadones en la segunda edición del Trail Moreno. Una competencia que ya se gana su reputación como antesala de los grandes trails de la provincia.

En el centro neuquino, el Valle del Covunco vivió su fiesta. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores se animaron al segundo desafío del Trail Moreno, una competencia que ya comienza a dar que hablar entre los corredores de la región y de toda la provincia.

Es que tiene un circuito muy complejo y sirve como antesala, como entrenamiento, para las grandes carreras que se organizan a lo largo y a lo ancho de Neuquén. El centro neuquino ya comienza a ganarse una reputación dentro de este tipo de competencias.

Lo que le da un tono especial es el marco paisajístico. Se mezclan bardas, mesetas, el mítico Cerro Negro con todo su encanto geológico y sus formas increíbles, grandes cañadones que forman las tormentas, de hasta casi cuatro metros, y una vista espectacular panorámica de la Laguna Solitaria, uno de los espejos de agua más reconocidos de esta parte de la provincia. A eso se sumó el balneario municipal, el Paseo de la Costa y una altimetría perfecta para variar.

Los ganadores del Trail Moreno 2026

En 12K masculino ganó Pablo Gabriel Lascano, seguido por Daniel Alejandro Tejeda y Emanuel Encina. En 21K masculino se impuso Sergio Quintana Espinoza, escoltado por Sergio Gustavo Pereyra y Jorge Antonio Millalen.

En 12K femenino ganó Cristina Vanesa Rivera, segunda Pamela Anahí Pane y tercera Carina Curipan. En 21K femenino triunfó Roxana Flores, seguida por Magaly Vivas y Silvia Mónica Rodríguez.

Reconocimiento en su propia tierra al ganador de los 21K

Sergio Quintana Espinoza, atleta de Tricao Malal, conquistó la prueba mayor. El intendente Jorge Gutiérrez, junto a su equipo, la Dirección de Deportes y la Subsecretaría de Cultura y Deporte, lo felicitaron y le hicieron llegar un especial reconocimiento por representar a Tricao Malal de la mejor manera y dejar bien alto a su pueblo.

También hubo una historia de pertenencia: Francisco “Pancho” Sotelo, ex militar (de Mariano Moreno), ganó el 1er puesto en 12K categoría 60-64 y fue 61° en la general. Sorprendió a las cámaras con el típico saludo de las fuerzas, un gesto hacia el RIM 10 de Covunco, donde prestó servicio gran parte de su carrera militar.

La palabra del intendente organizador

Javier Huillipan destacó que participaron deportistas del norte neuquino, del sur, de la confluencia y de la región del Pehuén, propiciando una competencia muy pareja. “Obviamente estamos preparando la tercera edición del trail, además de alguna competencia parcial en los próximos meses”, anunció.

Agradeció al RIM 10, a la policía local, a todo el equipo de la Municipalidad de Mariano Moreno, a los ministerios de Deportes y Turismo de la provincia y al cronometraje.

Un cierre intergeneracional e inclusivo

Fue una competencia que mezcló generaciones y también de corte inclusivo. Niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. El grupo municipal “Sonrisas de Ilusión” participó con todos sus integrantes y recorrió en forma simbólica un tramo de 2K de los 6K, con un integrante en silla de ruedas, ganándose una medalla por el esfuerzo y la valentía de atreverse a este desafío.

Una vez más, la localidad de Mariano Moreno demostró que el deporte es turismo, oportunidad y orgullo de su gente.