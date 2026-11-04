Buscan a una adolescente y cuatro adultos, todos desaparecidos en la provincia de Neuquén

Emitieron una Alerta Nati por una adolescente de 14 años. El resto de los desaparecidos tienen entre 24 y 44 años. Sus familiares radicaron la denuncia para dar con su paradero.

Una menor y cuatro adultos con residencia en la provincia de Neuquén son intensamente buscados y desde la Policía solicitaron a la comunidad información para dar con su localización. Lanzaron la búsqueda de cinco jóvenes de 24 a 33 años, que están desaparecidos y tienen domicilio en Neuquén Capital, Centenario y Cutral Co.

La Policía emitió una Alerta Nati por la desaparición de una adolescente de 14 años llamada Yadira Agostina Santa María. Según la información es de contextura física robusta, tex trigueña, cabellos largos oscuros y ojos marrones. Interviene la Fiscalía de Homicidios, ante cualquier información que pudieran aportar comunicarse con la Comisaría 7° de Plottier al (299) 4933198.

Tambén una joven de 24 años es buscada desde este último martes cuando fue vista por última vez. Se trata de Ariadna Micaela Rolón. La policía informó que es de nacionalidad argentina, de una altura de 1,60 metros, tez trigueña, cabellos y ojos oscuros. Además de una contextura física delgada. De acuerdo a la denuncia, la joven fue vista por última vez en Valentina Sur.

Interviene Juzgado de Familia y la unidad policial es el BAP. Ante cualquier información comunicarse al teléfono (299) 4569787.

Desaparecidos de Cutral Co y Centenario

La Policía de la provincia informó sobre la búsqueda de un joven de 25 años identificado como Emanuel David Celestino Amadore. No logran dar con su paradero desde el jueves 29 de octubre.

Según la denuncia del familiar, el joven es de nacionalidad argentina, de una altura de 1,75 metros, contextura física robusta, tez blanca, cabellos rubios y ojos azules. Fue visto por última vez en el barrio Progreso de la ciudad de Cutral Co.

Se desconoce cuál era la vestimenta al momento de verlo por última vez.

Ante cualquier información comunicarse a la Comisaría 14° al teléfono (299) 4860368. Interviene la Fiscalía de Cutral Co.

Además, informaron sobre la desaparición de un hombre de 44 años con domicilio en Centenerio. Su nombre es Juan Marcelo Astete Astete quien fue visto por última vez el 17 de octubre de este año. Fue visto por última vez en el sector Las Parcelas de la vecina ciudad. De acuerdo a la descripción brindada, es de nacionalidad argentina, de 1,70 metros de altura, ojos verdes, cabellos corto castaño oscuro y contextura física delgada. Se ausentó ese 17 de octubre a partir de las 20 y llevaba puesto un buzo, unas zapatillas blancas y una mochila de tela. Intervine la Fiscalía de Homocidios y ante cualquier información pueden comunicarse al teléfono (0229) 5867520 de la Comisaría 1°.

Jóvenes buscadas

Indicaron que se encuentra desaparecida Rut Abigail Otarola de 33 años con residencia en el este de la ciudad de Neuquén. Es de nacionalidad argentina, de una altura de 1.55 metros, tez blanca, cabellos castaños largos, ojos marrones y contextura física delgada.

Desde la Policía informaron que fue visto por última vez en la zona de las calles Alderete y Río Diamante de esta capital. De acuerdo a la denuncia de su desaparición, fue vista al momento de ausentarse con una remera blanca, campera azul, pantalón de jeans y zapatillas blancas.

Se ausentó el 30 de octubre último y como dato a tener en cuenta informaron que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de un león y flores.

Interviene la Unidad Fiscal de Homicidios y ante cualquier información pueden comunicarse a la Comisaría 14° al Tel.: 299-4432302.