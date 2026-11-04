Tributos musicales, obras teatrales y humoristas integran la cartelera de los próximos días, con funciones en distintos escenarios de la región.

Del rock a la comedia: los espectáculos que llegan a Neuquén y la región esta semana.

La agenda cultural de los próximos días tendrá una variada oferta para quienes buscan disfrutar de la música, el teatro y el humor en vivo. Neuquén recibirá espectáculos de distintos géneros, con artistas y producciones que llegan a la ciudad como parte de sus giras nacionales y regionales, además de propuestas para compartir en familia o con amigos.

La primera propuesta para disfrutar en Neuquén llegará el jueves 5 de noviembre con KISS ME , un espectáculo tributo a una de las bandas más emblemáticas de la historia del hard rock. La presentación será a las 21 en el Casino Magi c.

El grupo propone un recorrido audiovisual por los grandes éxitos de KISS , con una puesta en escena que busca reproducir la estética característica de la banda estadounidense. El maquillaje, los vestuarios, los instrumentos y la interpretación vocal forman parte de una propuesta pensada para recrear la experiencia de un recital del histórico conjunto.

KISS ME nació en 2023 y en poco tiempo consiguió presentarse en distintos eventos y teatros, además de participar en la Comic-Con. Su espectáculo apunta tanto a los seguidores históricos de la banda como a quienes quieran acercarse a su música.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en la boletería del Casino Magic y a través de Entrada Uno.

Qué ver el viernes

Otro show será el viernes a las 21, el Casino Magic, donde se presentará The King: Eternal Tour, un espectáculo tributo a Michael Jackson que propone recorrer la música y el legado artístico del Rey del Pop.

La propuesta forma parte de una gira que también tendrá una presentación el sábado a las 21, en el Centro Cultural Roberto Abel de Cipolletti, y otra el domingo, a las 20, en la Casa de la Cultura de General Roca. Las entradas se pueden adquirir en los respectivos teatros y, para las funciones indicadas, a través de Entrada Uno o Sur Vivo.

Qué ver el fin de semana

El sábado será una de las jornadas con mayor movimiento en la cartelera regional. En Neuquén, Otra de las grandes presenciones que llega a la región es la comedia La Cena de los Tontos. Esta obra está dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y un gran elenco. Este éxito cuenta con la producción de Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo, Luis Penna y Diego Djeredjian.

Luego de liderar la taquilla en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, la obra que ya superó los 200.000 espectadores desde su estreno comienza su esperada gira. Reconocida tanto por la crítica como por el público, se alzó con los premios Estrella de Mar a “Mejor Comedia”, “Mejor Actriz de Comedia” para Laurita Fernández y “Mejor Actor de Comedia” para Martín Bossi.

La obra se presentará este miércoles a las 21 en el Teatro Círculo Italiano Villa Regina. El jueves a las 21 estará en el CCC-Complejo Cultural Cipolletti. El sábado a las 20 y 22:30 se presentará en el Teatro Español Neuquén. A estas se sumará otra función a las 19 el domingo.

Por su parte, Pablo Fábregas llevará Inestable, un unipersonal que combina humor y música en vivo para recorrer distintas etapas de la vida, desde el nacimiento y el enamoramiento hasta la paternidad, el envejecimiento y la muerte. Con una mirada irónica sobre las contradicciones humanas, Fábregas construye un espectáculo que invita a reírse de las propias inseguridades y de las situaciones cotidianas.

El viernes a las 21 se presentará en la Casa de la Cultura de General Roca. Las entradas pueden conseguirse anticipadas en el teatro y por survivo.com.ar. En tanto, el sábado estará a las 22:30 en el Teatro La Caja Mágica Cipolletti y, por último, el domingo a las 20 estará en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén.

Las entradas pueden conseguirse anticipadas en los teatros y por entradauno.com

Otra importante obra para ver

También el viernes, a las 21, el Cine Teatro Español de Neuquén será escenario de El Hombre Inesperado, una obra protagonizada por Germán Palacios e Inés Estévez, quienes además están a cargo de la dirección. La historia presenta el encuentro de dos personas solitarias en un mismo vagón de tren. A partir de esa coincidencia inesperada, sus pensamientos comienzan a cruzarse en una conversación que combina suspenso, misterio, poesía, humor e inteligencia.

La obra propone un recorrido por las posibilidades del azar y el destino, con giros que podrían cambiar la vida de sus protagonistas. Las entradas para la función en Neuquén se encuentran disponibles a través de Ticketway y en la juguetería Flipper, ubicada en avenida Argentina 178.