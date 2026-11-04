Impactante vuelco en plena Avenida Argentina: un camionero se quedó sin frenos y se tiró contra la barda

El accidente de tránsito ocurrió este miércoles a las 9.40 aproximadamente, en dirección al centro. En el lugar trabajó personal de la Policía, Bomberos y Salud.

El conductor de un camión que transportaba cáliz para obras en construcción volcó este miércoles por la mañana al costado de la Avenida Argentina , en dirección al centro de la capital neuquina . En el lugar trabajó personal de la Policía, Bomberos y Salud .

El conductor del rodado explicó en diálogo con LM Neuquén que el hecho ocurrió cerca de las 9.40 horas a la altura de la sede de A.M.U.C. (Asociación Mutual Universitaria Comahue) cuando, de manera inesperada, se quedó sin frenos .

Como había muchos vehículos que circulaban adelante del suyo, tomó la decisión de tirarse al costado de la calzada para evitar que otras personas resultaran heridas.

En estas circunstancias, chocó contra la barda y volcó, perdiendo también el material que transportaba. Al ser una zona empinada, el camión quedó sobre su costado izquierdo, por lo que el hombre debió salir por la ventana del acompañante.

Claudio Espinoza

Afortunadamente, él se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, estaba cabizbajo y triste al hablar con este medio. Luego se hizo presente una ambulancia del SIEN para brindar asistencia médica.

Las personas que se encontraban en el lugar, en tanto, afirmaron que la decisión que tomó el conductor ante el desperfecto mecánico del camión fue correcta. "Evitó chocar a otros autos que transitaban por la Avenida para que nadie saliera herido", fue el comentario que realizó un joven que se encontraba en el sector.

En cuanto al operativo que se tuvo que montar, personal de Bomberos arribó en una dotación y debió colocar un caño de gran longitud entre el techo de la cabina y el suelo, ya que corría riesgo de darse vuelta por completo e impactar contra un poste de luz. También se solicitó la presencia de una grúa para ponerlo sobre sus ruedas y, posteriormente, sacarlo del lugar.

Claudio Espinoza

Efectivos de la Policía de Neuquén, por su parte, se encargaron de cortar el tránsito para facilitar los trabajos. Los vehículos que venían desde Parque Norte fueron desviados a través de la playa de estacionamiento que se encuentra en el medio de ambas manos para avanzar lentamente en contramano hasta llegar a la calle de ingreso a la UNCo.

Por la interrupción en la circulación, se generó una larga fila de autos, colectivos y motos que intentaban pasar por la zona. No obstante, con las indicaciones de los uniformados fue posible descongestionar el tránsito lentamente.

Claudio Espinoza

Cabe remarcar que el pasado 28 de octubre también se registró el vuelco de un camión que perdió su carga, pero sobre la Autovía Norte, en la rotonda de Capex, en Plottier. En esa ocasión iban dos personas en el rodado, quienes resultaron ilesas. Venían desde Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires, con Senillosa como destino final.

Como consecuencia del vuelco, los tanques de gasoil del camión se rajaron y comenzó a producirse una importante pérdida sobre la cinta asfáltica. Además, cayeron varios pallets con gaseosas, por lo que se produjo una mezcla entre el hidrocarburo y las bebidas.