"Me duele no poder abrazarla": el grito de la abuela de la Niña A. contra el silencio de la Justicia

Silvana Quiroz, abuela paterna de la menor separada de su familia de crianza en Zapala, denunció la demora de la Cámara de Apelaciones y la falta de respuestas de la Defensoría. Cuestionó la perimetral y el aislamiento de la niña.

El silencio atroz de la Justicia vuelve a quedar en el centro del caso que conmueve a Zapala. A más de dos meses de la polémica resolución del Juzgado de Familia que separó a la Niña A., de 10 años, de la familia que la crió desde los 6 meses, su abuela de sangre decidió romper el silencio para exponer la angustia por la demora y el corte total de vínculos.

Silvana Quiroz, abuela paterna y madre del progenitor, en diálogo con LM Neuquén expresó su preocupación por la falta de definiciones de la Cámara de Apelaciones y por el accionar de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente. "No logramos entender por qué pasan los días y seguimos sin respuestas concretas, mientras hay una niña en el medio", señaló.

Uno de los ejes de su reclamo es la medida perimetral que pesa sobre la familia de crianza y el entorno afectivo. "Me genera muchísimo dolor e impotencia. Nosotros nunca fuimos una amenaza para A. Somos personas que la amamos, que compartimos su crianza y que hoy estamos sufriendo su ausencia", afirmó.

Quiroz también expuso un hecho que agrava la preocupación: el aislamiento. Según relató, personas del entorno que vieron a la niña en la calle aseguran que no se les permite siquiera saludarla. "¿Por qué una niña no puede saludar a quienes conoce y quiere? ¿Por qué se siguen interrumpiendo sus vínculos?", se preguntó. Para la abuela, se trata de una interrupción sistemática de la historia afectiva de la menor.

"No buscamos hacerle daño a nadie. Solamente queremos saber cómo está y que se respete el vínculo afectivo que construimos con ella", remarcó.

"Detrás de un expediente hay una niña, una abuela que sufre y una familia que sigue esperando". Silvana Quiroz. "Detrás de un expediente hay una niña, una abuela que sufre y una familia que sigue esperando". Silvana Quiroz.

El caso que conmocionó a Zapala

El expediente se inició en 2023 con pedidos de guarda. Tras dos guardas vencidas, el 27 de agosto la jueza Gloria Anahí Martina —a cuatro días de jubilarse— unificó las causas y ordenó el cuidado unilateral a la madre biológica y la exclusión del hogar de Matías Urrutia y Laura Carinao, quienes la criaron y donde además funcionaba su sustento, un mercadito. La defensa, a cargo de Germán Zúñiga, apeló por arbitrariedad y denunció el uso del término "apropiadores" en la sentencia.

Cámara Gesell sin precisiones y con la angustia del tiempo

De acuerdo a lo oportunamente informado por este diario, el 3 de octubre se dio un giro sustancial en el expediente: la Justicia dispuso una instancia de Cámara Gesell para la Niña A. Era la primera vez que la menor sería escuchada bajo este dispositivo especial, con psicólogos y sin contacto directo con las partes, para evitar revictimización y determinar su voluntad real, su estado emocional y el impacto del desarraigo.

Sin embargo, a casi un mes de esa orden, no hay precisiones oficiales sobre fecha de realización, informe ni notificación a las partes. Esa falta de información es uno de los ejes centrales del reclamo de Silvana Quiroz. "No logramos entender por qué pasan los días y seguimos sin respuestas concretas", advirtió.

Para la abuela, cada día que pasa sin que la niña sea escuchada y sin que la Cámara resuelva la apelación del fallo del 27 de agosto dictado por la jueza Gloria Anahí Martina, se profundiza el daño. Su informe será clave para la Cámara de Apelaciones que debe revisar la restitución.

El vuelo de tu voz: una canción a pedido de la abuela

A pedido expreso de Silvana Quiroz, el cantante de tango Alberto Gabriel Marchan, músico de la Patagonia que hace más de 30 años reside en Zapala, compuso una canción dedicada especialmente al caso y a la niña.

La obra se titula "El vuelo de tu voz" y fue entregada a la familia como un gesto de acompañamiento. En su letra, Marchan transforma el reclamo judicial en poesía.

Entre los pasajes más relevantes que cita el músico, se destaca el pedido de justicia: "Que se quede muda la injusticia…que no pueda decir nada".

El eje de la escucha de la niña: "Lo que se escuche que se escuche solamente. En sus pobres e indiferentes corazones fríos. Solo tu voz y nada más que eso". Y el mensaje final sobre derechos y amor de crianza: "Con la fuerza y el amor de quienes te cobijaron…y que tus sueños tus derechos sean vuelos. Mi niña A. el vuelo de tu voz".

La canción ya circula entre vecinos y familiares como un himno del pedido colectivo de socioafectividad.