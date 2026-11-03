Rolando Figueroa inauguró la primera planta de pellets de Neuquén: "es un paso adelante"

La fábrica se instaló en el aserradero de Corfone en Junín de los Andes y permitirá aprovechar el descarte de la madera que allí se procesa.

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este martes la primera planta de pellets de la provincia, ubicada en el aserradero de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) en Junín de los Andes. La nueva fábrica permitirá aprovechar los descartes de la producción de maderas para generar combustible para calefacción.

Durante el acto de inauguración, el gobernador aseguró que “es un paso adelante aprovechar el descarte de nuestros bosques, que nos ponía siempre en riesgo de incendios con lo que guardábamos. Es una gran inversión que hemos hecho”. También destacó el rol de Corfone en el desarrollo de la provincia “desde una vivienda, alguien que va a estudiar, alguien que va a reunirse o alguien que se va a calefaccionar en su hogar, parte de esta empresa”.

Por su parte, el presidente de Corfone, Jorge Lara , agradeció al gobernador “quien es el que ha decido que tengamos esta planta” y a los empleados “que han hecho esta fábrica”.

Explicó que con esta nueva planta “el circuito se cierra, aprovechando todo hasta la última cascarita de esos árboles y de los troncos. Eso se transforma en materia prima para hacer lo que necesita Neuquén”.

Según comunicaron desde el Gobierno, la nueva fábrica es una alternativa para el desarrollo energético y productivo de la provincia, que permite un avance en el aprovechamiento de los recursos forestales y en la generación de soluciones energéticas sustentables. "Su puesta en marcha permite la conversión de los residuos de la industria maderera en un combustible ecológico, destinado principalmente a la calefacción de hogares e instituciones", difundieron.

La planta fue equipada con tecnología de origen italiano y demandó una inversión de aproximadamente 3,8 millones de dólares, que se concretó mediante un esquema de leasing entre Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). La incorporación de esta tecnología también abrió una nueva unidad de negocio para Corfone, que avanzó en el análisis de alternativas comerciales para la producción de pellets.

La fábrica cuenta con una capacidad de producción de dos toneladas por hora, lo que representa alrededor de seis mil toneladas anuales. Para su funcionamiento utiliza descartes de madera provenientes de los aserraderos de Corfone en Abra Ancha y el Parque Industrial de Junín de los Andes, como cantoneras, aserrín y viruta.

De esta manera, la iniciativa permite dar un nuevo destino a materiales que hasta ahora constituían residuos de la actividad forestal, incorporándolos a un proceso industrial que genera valor agregado y amplía las posibilidades de aprovechamiento de los recursos locales.

Más alternativas para la calefacción

La producción de pellets representa una nueva herramienta para ampliar las opciones de calefacción, especialmente en localidades y sectores que todavía no cuentan con acceso a la red de gas natural.

El desarrollo de esta alternativa se complementa con las obras de expansión de redes de gas que la Provincia lleva adelante en distintas localidades neuquinas, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios y las condiciones de vida de las familias.

Con la puesta en funcionamiento de la planta, Neuquén avanza en una propuesta que articula innovación tecnológica, aprovechamiento de recursos propios y desarrollo territorial. La iniciativa posiciona a Junín de los Andes como un punto estratégico para la producción de energía a partir de biomasa y sumó una nueva perspectiva para el sector forestal provincial.

Participaron de la inauguración los ministros de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; Infraestructura, Tanya Bertoldi; Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Abojer; el presidente de GyP, Guillermo Savasta; y el intendente de Junín, Luis Madueño; entre otros funcionarios provinciales y locales.