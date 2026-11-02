Tragedia en Río de Janeiro: murió un turista argentino durante un vuelo en ala delta

El accidente ocurrió cuando el turista y el instructor intentaban aterrizar. Las autoridades suspendieron los vuelos e investigan las causas.

La playa de São Conrado, en Río de Janeiro, fue escenario del accidente fatal de ala delta.

Un turista argentino y un instructor brasileño murieron en un accidente de ala delta en Río de Janeiro , Brasil . La tragedia ocurrió durante una maniobra de aterrizaje y conmocionó a quienes se encontraban en la zona.

El episodio tuvo lugar este lunes en la playa de São Conrado , uno de los puntos más conocidos de la ciudad para la práctica de vuelos libres. Tras el siniestro, las autoridades dispusieron la suspensión de la actividad mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Las víctimas fueron identificadas como Adrian Guillermo Arismendi, turista argentino , y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos , instructor de vuelo local . El Cuerpo de Bomberos confirmó ambos fallecimientos y se inició una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

Las víctimas iniciaron el trayecto desde la rampa de la rampa de Pedra Bonita. Durante la fase de aproximación a la costa, la aeronave presentó dificultades operativas.

Testigos reportaron a los medios de comunicación que la estructura descendió por debajo del ángulo de trayectoria habitual. La maniobra terminó con el impacto del ala delta contra el muro de contención que divide el paseo marítimo de la franja de arena.

Investigan la causa del accidente

Los servicios de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibieron la alerta cerca del mediodía, tras el accidente ocurrido en la playa de São Conrado. Las unidades de rescate desplegaron un operativo para asistir a las víctimas y trasladaron a ambos hombres en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto.

Los dos ingresaron al centro médico con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal de salud, los profesionales confirmaron posteriormente sus fallecimientos.

A raíz del siniestro, las autoridades locales dispusieron la suspensión temporal de las operaciones de vuelo libre en el sector de São Conrado, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

José Bruno Batalha Menescal Filho, vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, brindó detalles sobre la experiencia del instructor brasileño. Según explicó, el hombre llevaba diez años como piloto dentro de la institución y se desempeñaba como instructor desde hacía un año, luego de completar las acreditaciones correspondientes.

En cuanto al turista argentino, el representante del club indicó que era su primer vuelo en ala delta y que había llegado para realizar la actividad junto a un grupo de allegados.

La investigación quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea. Los peritos analizarán los restos del ala delta y las condiciones en las que se produjo el vuelo para determinar si hubo fallas técnicas, factores meteorológicos u otras circunstancias que hayan contribuido al accidente.

Quién era el turista argentino que murió en Río de Janeiro

Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años, era oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y había viajado a Brasil para disfrutar de unos días de descanso junto a un grupo de amigos. El joven en Río de Janeiro cuando decidió realizar una actividad de vuelo libre, sin imaginar que terminaría en una tragedia.

Durante su estadía en Río de Janeiro Adrián se sumó a la propuesta de realizar un vuelo en ala delta desde el sector de São Conrado. El joven no tenía experiencia previa en esta modalidad y se trataba de su primer vuelo en ala delta.