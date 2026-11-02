Inestabilidad y vientos intensos: así inicia el tiempo de noviembre en Neuquén

Se esperan temperaturas agradables, con tiempo primaveral, pero también habrá fuertes ráfagas. El detalle del tiempo de la AIC.

Se prevé una semana con inestabilidad y la persistencia de períodos de viento fuerte en Neuquén.

Noviembre empieza en Neuquén con días de temperaturas agradables, aunque se prevé una semana con inestabilidad y la persistencia de períodos de viento fuerte.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que, para este lunes 2 de noviembre, el día se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 24°C, acompañada por vientos del sudeste a 15 km/h y ráfagas que llegarán a los 18 km/h.

Por la noche, el panorama cambiará con la llegada de lluvias débiles y dispersas , registrándose una temperatura mínima de 6°C y vientos del este a 12 km/h con ráfagas sostenidas de idéntica velocidad.

En tanto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la noche se prevén tormentas aisladas, con probabilidad del 10 - 40%.

El martes 3 de noviembre se profundizará el cuadro de inestabilidad. Durante el día se prevé una jornada inestable con una máxima en ascenso que rozará los 26°C, bajo vientos del oeste a 29 km/h y ráfagas de la misma intensidad.

Sin embargo, hacia la noche la nubosidad se incrementará dejando el cielo mayormente cubierto, con una mínima de 4°C y una aceleración drástica en la velocidad del viento desde el sudoeste, que soplará a 45 km/h con fuertes ráfagas que podrían llegar a los 67 km/h.

Según el SMN, durante todo el martes podría haber tormentas aisladas, con una probabilidad del 10 - 40%.

Para el miércoles 4 se prevé una tregua en la cobertura de nubes pero con el viento como protagonista principal. Durante el día se prevé cielo despejado con una temperatura máxima de 21°C, vientos del sudoeste a 53 km/h y ráfagas que alcanzarán los 65 km/h. Durante la noche el tiempo se tornará completamente despejado, marcando 7°C de mínima con vientos del sudoeste a 51 km/h y ráfagas sostenidas de 63 km/h.

El jueves 5 ofrecerá una jornada diurna inestable con una temperatura máxima de 22°C, acompañada por vientos del sudoeste a 35 km/h y ráfagas fuertes que alcanzarían los 66 km/h. Por la noche el cielo volverá a estar despejado, con una mínima fría de 4°C e intensos vientos del sudoeste a 56 km/h, acompañados por ráfagas de la misma intensidad.

Finalmente, el viernes 6 de noviembre traerá una moderación paulatina del tiempo en toda la región. Durante el día se registrará un cielo mayormente despejado con una máxima de 20°C, vientos del sur a 31 km/h y ráfagas de 43 km/h. El fin de semana se iniciará con una noche despejada el viernes, registrando un piso térmico de 5°C y vientos del sudoeste a 21 km/h con ráfagas suaves de 21 km/h.