El Gobierno asfaltará una ruta más en el interior de Neuquén

El anuncio fue realizado por Rolando Figueroa durante el aniversario de Las Coloradas y permitirá sumar 20 kilómetros de pavimento.

La provincia de Neuquén suma más kilómetros de pavimento en las rutas.

El Gobierno de Neuquén anunció una nueva obra de pavimentación que permitirá mejorar la conectividad de una localidad del interior provincial. Se trata de 20 kilómetros de asfalto sobre la Ruta Provincial 24 , en el acceso a Las Coloradas desde la Ruta Nacional 40, una intervención largamente esperada por los vecinos que comenzará a tomar forma durante el próximo verano.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa , quien participó junto al intendente Lucrecio Varela de los festejos por el centenario de Las Coloradas.

Durante la celebración, las autoridades confirmaron importantes inversiones en infraestructura vial, urbana y habitacional, además de destacar el avance de obras que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con la licitación de los 20 kilómetros de pavimento, prevista para el verano, con el objetivo de que durante 2027 la localidad pueda contar con un acceso completamente asfaltado desde la Ruta Nacional 40.

Neuquén sumará 20 kilómetros de asfalto

Durante el acto central por el aniversario de la localidad, Figueroa confirmó los plazos previstos para avanzar con una obra que representa una demanda histórica de los habitantes de Las Coloradas.

"Estos 20 km los vamos a licitar durante el verano para poder llegar el próximo año por pavimento a Las Coloradas de una vez por todas, una obra tan anhelada por todos los vecinos", expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, explicó que "es una inversión muy importante que hace toda la provincia del Neuquén para poder tener estos 20 km", y remarcó la importancia de continuar desarrollando infraestructura vial en distintas localidades del territorio neuquino.

Pero el anuncio no se limitó únicamente al acceso a Las Coloradas. El gobernador también anticipó nuevas intervenciones de pavimentación dentro del ejido urbano, especialmente en sectores vinculados con las principales avenidas y espacios públicos.

Al respecto, señaló que otro de los objetivos será “pavimentar todas estas cuadras que están vinculadas a la avenida San Martín, desde la rotonda hasta el monumento de San Martín y desde la avenida De Nevares, desde el monumento de San Martín hasta el gimnasio. Lo vamos a pavimentar porque creemos que todas las comunidades paulatinamente tienen que ir teniendo esa mejoría”.

Las obras que anunció Figueroa

Además, las autoridades destacaron el avance del Centro Deportivo Comunitario (CDC), una de las principales inversiones que actualmente se ejecutan en la localidad.

El edificio tendrá una superficie superior a los 1.200 metros cuadrados, registra un 29% de avance de obra y demandará una inversión total de 4.582 millones de pesos. El objetivo es finalizar los trabajos durante el verano.

El intendente Lucrecio Varela agradeció la decisión del Gobierno provincial de avanzar con una infraestructura de estas características y destacó su importancia para una comunidad del interior neuquino.

"Acá no está haciendo un gimnasio para 400 personas. Así que reconocerle esa decisión, señor gobernador; para nosotros es un gusto y sabemos que lo vamos a disfrutar", expresó el jefe comunal. "Acá no está haciendo un gimnasio para 400 personas. Así que reconocerle esa decisión, señor gobernador; para nosotros es un gusto y sabemos que lo vamos a disfrutar", expresó el jefe comunal.

Otro de los puntos destacados durante la celebración estuvo relacionado con la regularización dominial y habitacional. En este marco, se entregaron 45 escrituras y seis reconocimientos de obligaciones cumplidas a pobladores históricos, una medida destinada a brindar seguridad jurídica sobre sus propiedades.

Figueroa remarcó la importancia de avanzar con estas gestiones y sostuvo que “la posibilidad de tener la tierra es uno de los temas primarios de cada uno de los ciudadanos y esos temas primarios hoy los estamos zanjando".

En materia habitacional, el gobernador también anticipó la construcción de 10 viviendas de la empresa Corfone, que demandarán una inversión de 1.350 millones de pesos.

Las unidades estarán ubicadas en un sector que contempla un total de 34 nuevos lotes. Para los terrenos restantes, se prevé avanzar con gestiones que permitan a las familias acceder a préstamos hipotecarios y concretar la construcción de sus viviendas.

A estas inversiones se sumarán 286 millones de pesos destinados a la instalación de redes de energía eléctrica y agua potable en 35 lotes del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Los trabajos deberán estar concluidos en diciembre de 2026.

Más inversiones para mejorar la infraestructura

Durante los festejos por el centenario también se puso en valor la reciente firma del plan Comunidad en Obra, una iniciativa provincial que contempla aportes para distintos municipios de Neuquén.

En el caso de Las Coloradas, la localidad recibirá 300 millones de pesos en aportes no reintegrables que serán destinados a la construcción de 6.600 metros lineales de cordón cuneta.

La intervención permitirá continuar mejorando la infraestructura urbana, acompañando las obras de pavimentación anunciadas y las inversiones que actualmente se desarrollan en distintos sectores de la localidad.

En este sentido, el intendente Varela destacó el trabajo realizado por la administración municipal y los avances alcanzados durante el año.

"Este año ejecutamos 191 millones", concluyó.