Tercera edición del Festival del Gin en Neuquén con DJs y música en vivo: lugar, fecha y hora

La Municipalidad de Neuquén pone en marcha este fin de semana una nueva propuesta en el marco de Confluencia de Sabores.

La Municipalidad de Neuquén pone en marcha este fin de semana una nueva propuesta temática con la tercera edición del Festival del Gin , en el marco del programa Confluencia de Sabores .

Con la participación de diez destilerías artesanales de la región, una variada oferta gastronómica y espectáculos en vivo, este viernes y sábado el Parque del Este se transformará en el punto de encuentro desde las 18 hasta la medianoche.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén. La propuesta busca exhibir la diversidad de bebidas destiladas en la zona y brindar una opción de entretenimiento al aire libre con vista al río Neuquén.

En una entrevista con LU5, el secretario de Turismo y Promoción Humana municipal, Diego Cayol, destacó la continuidad y consolidación del evento en el calendario local: "Venimos dentro del marco de las ediciones que hacemos de Confluencia de Sabores, hacemos algunas temáticas y esta es el Festival del Gin. Los food trucks que van a encontrar allí en el parque son de Confluencia de Sabores y van a encontrar la expresión de todos los gins que se producen en forma artesanal acá en la zona".

El funcionario precisó además que la experiencia cuenta con antecedentes muy favorables en el predio capitalino: "Es una experiencia que ya venimos replicando hace dos años, o sea, esta es la tercera edición del Festival del Gin en Parque del Este".

Diez destilerías locales, gastronomía y botánicos

La oferta central del festival gira en torno al trabajo de diez destilerías reconocidas de la región, las cuales presentan sus elaboraciones artesanales al público. La propuesta se complementa con el despliegue gastronómico a cargo del grupo de prestadores asociados en Confluencia de Sabores.

A diferencia de otras convocatorias del programa, el menú gastronómico fue adaptado especialmente para maridar con el producto principal de la fecha. En ese sentido, la propuesta excluye puestos de fuegos o asados e incluye alternativas ágiles de sandwichería y pizza.

Adicionalmente, el evento cuenta con un espacio dedicado a productos complementarios para el consumo y la preparación de tragos. En este sector de mercado, los asistentes pueden adquirir productos como chocolates, frutos secos y diversos tipos de botánicos utilizados para aromatizar e infusionar el gin.

Respecto al maridaje y la conformación del espacio gastronómico, Cayol detalló: "Confluencia de Sabores son los servicios gastronómicos que estamos asociados en la parte gastronómica. En este caso van a ser referidos o que tengan alguna relación con el producto que se va a ofrecer. Obviamente no vamos a encontrar fuegos en esta edición, pero sí va a haber sandwichería, pizza, todo lo que ofrece Confluencia de Sabores en ese sentido, y además un sector de mercado donde puedes encontrar todos productos que siempre vienen bien con el gin, como el chocolate, frutos secos y distintos tipos de botánicos".

La dinámica del evento

El predio del Parque del Este fue dispuesto con un perímetro especial en la zona interior del campo y bajando las escalinatas, lo que permite delimitación y seguridad para las actividades, conservando al mismo tiempo la perspectiva del paisaje ribereño.

El evento incorpora ambientación musical continua con presencia de DJs y espectáculos de música en vivo que acompañan ambas jornadas.

Al referirse al atractivo particular de la localización seleccionada, el Secretario de Turismo subrayó el valor del entorno natural y la funcionalidad del espacio: "Tiene sus características especiales el parque porque tenemos toda una vista del río Neuquén. Se establece dentro del parque un perímetro que hace que todo lo que se produce se produce dentro del parque y después queda muy bien para este tipo de festival, sobre todo porque ves hacia el río Neuquén y además puedes disfrutar la música desde todos lados. Es un concepto que ha resultado muy bien para este festival".