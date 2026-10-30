Llanto y besos al suelo: así festejaron los bomberos bajo la lluvia tras meses de incendios forestales

Ocurrió tras meses de sequía en el país asiático. Videos mostraron a los voluntarios celebrando mientras el agua sofocaba el fuego.

Los Bomberos no pueden creer la llegada de la lluvia tras meses de sequía en Indonesia.

Bomberos voluntarios de Indonesia protagonizaron una escena por demás conmovedora al romper en llanto , saltar charcos y besar el suelo en medio de la calle debido a la llegada de la lluvia que trajo alivio después de meses de incendios forestales en la región.

Las precipitaciones se registraron de manera intensa en la ciudad de Palangkaraya, capital de la provincia de Kalimantan Central, en la isla de Borneo, así como en áreas de Kalimantan del Sur.

El fenómeno meteorológico les dio un respiro a las cuadrillas que trabajaban en condiciones extremas en la zona de Alat River-Kaliukan, en el distrito de Astambul, donde el fuego consumía hectáreas enteras.

La emoción del personal quedó registrada en videos que se difundieron en las redes sociales, mostrando a los brigadistas en el momento exacto en que el agua comenzaba a atenuar las llamas que pusieron al sudeste asiático en una situación de emergencia ambiental desde agosto pasado.

HUJAN TURUN KETIKA API MARAK, ANGGOTA BOMBA SUJUD SYUKUR



Hujan lebat yang turun secara tiba-tiba ketika anggota BPK dan pasukan bomba memadamkan kebakaran tanah di Kalimantan Selatan, Ahad lalu, membuatkan mereka sujud syukur. pic.twitter.com/hUFKXvkRV0 — Malaysian Update (@Msia_Update) October 26, 2026

“Estábamos eufóricos; todos los voluntarios estábamos tan felices que nos postramos en señal de gratitud. ¡Gracias a Dios que por fin llovió!”, expresó el bombero Lukman El Hakim en declaraciones citadas por medios locales.

Una situación desesperante por la sequía

El alivio se produjo en un contexto de extrema gravedad ambiental, porque el índice de calidad del aire en Palangkaraya, según datos de medios locales, llegó a marcar 4.000 puntos durante el mes, su peor registro histórico.

Rain has offered brief relief from wildfires in Indonesia, but underground peat fires continue to burn.



Toxic haze has spread across Southeast Asia, causing school closures and respiratory illnesses. pic.twitter.com/QsrKErufpG — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 27, 2026

La cifra superó en más de 13 veces el umbral de contaminación considerado peligroso para la salud por el Ministerio de Medio Ambiente, provocando que más de 11.000 personas recibieran tratamiento por infecciones respiratorias en la región.

De acuerdo con el organismo supervisor de deforestación Nusantara Atlas, los incendios forestales consumieron más de 1,9 millones de hectáreas en nueve meses.

"Dios nos regaló la mejor lluvia", qué dijo uno de los voluntarios

El creador de contenido y chef indonesio Bobon Santoso, uno de los voluntarios para controlar las llamas de los incendios, celebró la llegada de las precipitaciones en Banjarbaru.

El creador de contenido Bobon Santoso, uno de los voluntarios para controlar las llamas, celebró la llegada de la lluvia.

"Dios nos regaló la mejor lluvia en Kalimantan. Pasé por Banjarbaru y por la tarde llovió mucho y durante bastante tiempo, más de una hora. Esta es la mejor lluvia de los últimos tres meses. Banjarbaru y sus alrededores se ven afectados por incendios forestales (Karhutla). ¡Ojalá Dios nos bendiga y nos conceda una lluvia abundante!”, escribió en Instagram.

Los operativos de emergencia para contener el fuego

Para combatir la emergencia, la agencia de gestión de desastres BNPB desplegó una flota de 61 aviones y helicópteros destinados a tareas de bombardeo de agua y siembra de nubes en seis provincias.

"Con la llegada de las lluvias, las concentraciones de PM2.5 en Palangkaraya también han comenzado a mostrar un descenso", dijo el jueves Tri Handoko Seto, funcionario de la agencia climatológica BMKG, según citaron medios locales.

El especialista precisó las condiciones actuales de la zona: "Aunque todavía se encuentran en la categoría de 'insalubres', ahora se observa una tendencia a la baja en comparación con hace una semana, cuando los niveles se situaban predominantemente en las categorías de 'muy insalubres' e incluso 'peligrosos'".

Pese al control temporal de las llamas, el organismo meteorológico advirtió que el tiempo seco continuará predominando en el corto plazo antes de la llegada firme del pico de la temporada de lluvias.

Por este motivo, las autoridades mantendrán las operaciones de siembra de nubes "con la esperanza de que la lluvia pueda empapar realmente las zonas de turba quemadas hasta debajo de la superficie".

El combate contra el fuego se cobró la vida de al menos 11 personas en territorio indonesio, mientras que el jefe de la policía nacional, Asep Safrudin, declaró que 245 personas y 20 empresas han sido identificadas como sospechosas de iniciar las llamas y podrían enfrentarse a penas de cárcel y fuertes multas.