Pateó un dron en un arranque de furia durante un programa de televisión e hirió en el rostro a una modelo

El objeto salió despedido hacia la joven colombiana tras el impacto del conductor. La víctima sufrió heridas en la cara y debió recibir atención médica.

El momento en que el conductor patea violentamente el dron y el aparato impacta en la cara de la modelo en la TV de México.

Un conductor de televisión pateó un dron que sobrevolaba el estudio a media altura durante una transmisión en vivo en México e hirió en el rostro a una modelo colombiana que estaba detrás de él en el estudio.

El hecho se registró durante la emisión del ciclo Es Show, que se emite por el Canal 6 de la ciudad de Monterrey, y fue protagonizado por el presentador Ernesto Chavana , de 58 años.

El conflicto se desencadenó cuando la producción del programa hacía volar la pequeña aeronave a corta distancia del suelo mientras reproducía por los altavoces un efecto de sonido similar al zumbido de un mosquito.

Molesto por la maniobra del dron y por el desarrollo de la rutina al aire, el conductor lanzó una patada contra el aparato, que impactó con violencia contra la boca de la modelo Isabella Rojas, conocida en plataformas digitales como "La Paisa en MTY".

El conductor pidió disculpas y la producción del programa dijo que el hombre se haría cargo de los gastos médicos de la modelo.

Rojas se llevó de inmediato las manos al rostro con marcados gestos de dolor y debió retirarse del estudio para ser atendida por personal de auxilio.

En un primer momento, las imágenes de la emisión mostraron que Chavana permaneció en su lugar de conducción mientras el resto de sus compañeras asistía a la agredida. En ese instante, el presentador cuestionó a los técnicos en vivo: “¿Ya ven lo que acaban de provocar?”.

"No sé si fueron mis zapatos nuevos", la insólita excusa del conductor

Minutos más tarde, la joven colombiana retornó al estudio tras recibir curaciones por heridas leves en el labio y el conductor no solo se disculpó publicamente, sino que también asumió la responsabilidad por el daño ocasionado. "Me siento muy apenado y avergonzado por lo que acabo de hacer", admitió.

"Estaba bien encendido, pateo esta cosa que me ponen enfrente y no sé si fueron mis zapatos nuevos que agarró el chanfle. Ofrezco disculpas. Lamento de verdad esto", insistió en la misma transmisión.

El actor mexicano Ernesto Chavana encima que le pega se ríe de ella. Posteriormente, la producción del canal informó que Chavana se hará responsable de todos los gastos médicos y daños ocasionados a la joven pic.twitter.com/aIJ9OUmTL7 — @lebiram† (@lebiram34980787) October 27, 2026

Mientras tanto, Rojas se limpiaba su boca con un pañuelo descartable donde se veía sangre y se notaba que su labio superior se encontraba levemente inflamado. Pese a las lesiones, la joven respondía con una sonrisa a las palabras del conductor.

Tras el accidente en el estudio, la producción ratificó que el propio presentador responderá económicamente por la totalidad de los costos derivados de la atención médica y los daños materiales generados.

Quién es el conductor que protagonizó el insólito accidente

Con 58 años y una extensa carrera en los medios de comunicación mexicanos, el comunicador oriundo de Nuevo León cuenta con un amplio recorrido en el periodismo deportivo.

Sus comienzos profesionales se remontan a fines de la década de 1980 en la radiofonía local, donde trabajó durante años en la cobertura de béisbol y en el relato de fútbol de primera división.

A lo largo de su carrera, el presentador también encabezó importantes coberturas internacionales como los Mundiales de fútbol de Francia 1998 y Alemania 2006.

Al día siguiente del evento, Chavana publicó un mensaje en sus perfiles de redes sociales para reiterar su posición. “Aquí estoy dando la cara, no me escondo”, declaró el comunicador, asegurando que la modelo aceptó sus disculpas y pidiendo desvincular a la empresa de cualquier tipo de reclamo.

Las críticas en redes y el apoyo de su familia

El registro audiovisual del momento en que el dron golpea a la joven colombiana se viralizó rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde miles de usuarios cuestionaron la reacción del conductor y la falta de medidas de seguridad en el estudio de televisión.

En medio de las críticas, la hija del presentador, Mafer Chavana, emitió un mensaje de respaldo hacia su padre en plataformas digitales: "Pa, tú siempre has estado conmigo, en las buenas y en las malas, y ahora me toca a mí estar contigo".

En tanto, el personal de producción atribuyó de forma interna el malestar previo de Chavana a un contrapunto con su compañero de conducción, Ángel Castro, minutos antes de que el dron fuera pateado.