Insólito: manejaba con el baúl abierto, lo pararon y le encontraron un arma de fuego

Al conductor lo demoraron, mientras que el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia. Ocurrió en Plottier.

Un insólito hecho se registró el martes por la tarde en la ciudad de Plottier . Es que la Policía de Neuquén divisó un auto que iba con el baúl abierto con algunos elementos a la vista y, cuando le solicitaron al conductor que parara la marcha para realizar un control, descubrieron que también tenía un arma de fuego .

Fuentes policiales comentaron que todo sucedió durante un patrullaje preventivo el martes pasadas las 13.30 y que la intervención se desencadenó cuando los uniformados advirtieron la presencia de un Volkswagen Gol Power que transitaba con el baúl parcialmente abierto.

Al notar que tenía varias herramientas en su interior y considerarlo como una irregularidad, la patrulla decidió interceptar al auto para realizar una identificación del conductor y sus ocupantes.

Durante la verificación e inspección visual desde el exterior del rodado, los agentes observaron entre los asientos un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

Frente a la detección del elemento, los policías procedieron de inmediato a la demora del automovilista y solicitaron refuerzos en el lugar para coordinar el operativo.

Posteriormente, las autoridades dispusieron el secuestro del Volkswagen Gol bajo cadena de custodia y su traslado a la sede de la Comisaría Séptima, donde quedó resguardado a disposición de las diligencias judiciales para realizar una requisa.

No pudo disimular ante la Policía y le encontraron dos armas de fuego

Un procedimiento de rutina llevado a cabo por la Policía del Neuquén en el oeste capitalino finalizó durante la noche del lunes con la demora de cuatro hombres y el hallazgo de dos armas de fuego. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Novella y Rodhe, un punto estratégico donde las fuerzas de seguridad mantienen patrullajes preventivos para reforzar la presencia policial en la vía pública.

Según detallaron fuentes policiales, todo comenzó cerca de las 23.30, cuando efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana realizaban recorridas de prevención por el sector. En ese contexto, los uniformados divisaron un automóvil Volkswagen Vento con varios ocupantes a bordo.

La maniobra imprevista de uno de ellos, que intentó abordar velozmente el vehículo al percatarse de la cercanía del móvil policial, despertó las sospechas del personal y motivó la inmediata interceptación del rodado.

Al proceder con la identificación de los sospechosos, los efectivos le solicitaron a uno de los hombres que exhibiera el contenido de la mochila que llevaba consigo.

Al abrir el bolso, la Policía descubrió en su interior dos artefactos que poseían características similares a las de armas de fuego, por lo que se procedió a asegurar la zona de inmediato para preservar la escena y evitar cualquier tipo de riesgo.

Para continuar con las actuaciones legales y el resguardo de la evidencia, se requirió la intervención de la Comisaría 16.ª, cuya jurisdicción tomó a cargo el procedimiento.

De esta manera, los cuatro involucrados fueron trasladados a la sede policial en calidad de demorados bajo la causa de presunta tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias correspondientes sobre los elementos incautados para determinar su aptitud de disparo.