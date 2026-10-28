Encontraron un hombre muerto en Neuquén e investigan el hecho: el cuerpo estaba en la calle

Ocurrió en la mañana de este miércoles en el barrio San Lorenzo Sur. La víctima fue hallada en la vía pública.

Un hombre fue hallado muerto en la mañana de este miércoles en plena vía pública del barrio San Lorenzo . Así lo confirmaron fuentes oficiales a LM Neuquén . La víctima fue hallada minutos previos a las 9 de esta mañana en inmediaciones de las calles Las Gaviotas y Zeballos, a metros del SAF de San Lorenzo Sur.

En el lugar intervino personal de la Policía de Neuquén. En tanto que, la Fiscalía de Homicidio, a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, encargada de investigar el hallazgo del hombre sin vida.

Según fuentes consultadas por este medio, la víctima no presentaba signos de violencia. Todavía no se identificó a la víctima, se presumía que se trata de una persona en situacion de calle.

Los peritos realizaron las diligencias del caso y el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial donde se realizará la autopsia para determinar las causas del deceso.

Muerte en un taller mecánico

Otra investigación en curso, que todavía no pudo ser esclarecida, es la de un hombre en un taller mecánico el pasado 9 de octubre, ubicado en calle Fava al 600. Con el transcurso de las horas, se confirmó la identidad del hombre que murió en un taller mecánico del bajo neuquino, en un episodio que todavía es investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). En paralelo, un allanamiento realizado en el lugar derivó en el hallazgo de estupefacientes y en la apertura de una nueva investigación judicial.

La víctima fue identificada como Leonardo Zaschka, de 33 años. Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada del viernes junto a un vehículo, en un taller ubicado sobre la calle José Fava entre Koessler y Leguizamón. El caso generó distintas actuaciones para determinar qué ocurrió antes de su muerte y cuáles fueron las circunstancias del episodio.

Si bien se logró determinar una causa preliminar de su fallecimiento, aún resta conocer una serie de estudios que determinarán qué fue lo que ocurrió con certeza y dar por finalizado el misterio que gira entorno al caso.

Sebastián Fariña Petersen

Qué determinó la autopsia

La investigación por el fallecimiento comenzó bajo la carátula de muerte dudosa. El informe preliminar elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que Zaschka presentaba lesiones externas, aunque no tenían entidad suficiente para provocar la muerte de manera directa.

La causa preliminar del fallecimiento fue establecida como una “congestión cardiopulmonar, asociada a un posible cuadro de delirio agitado”. A partir de este resultado, se deberán completar estudios para determinar si el consumo de alguna sustancia pudo haber tenido relación con lo ocurrido.