"No paran de sacar gente y ponerles sábanas": el escalofriante relato de sobrevivientes al choque de trenes de alta velocidad en España

El AVE de Renfe embistió por detrás a un tren Iryo que estaba detenido cerca de Urda, en Toledo.

Todo empezó con un golpe que arrojó a los pasajeros contra los asientos. Luego, ventanas rotas y gente atrapada entre los hierros. La tragedia del choque de dos tres de alta velocidad en España dejó al menos 64 muertos y decenas de heridos, pero las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podía aumentar.

Los sobrevivientes del brutal accidente contaron los minutos de desesperación que les tocó atravesar tras el impacto. El accidente fue este miércoles 28 de octubre, a las 8:54, cerca de Urda, en la provincia de Toledo.

Más de 540 personas viajaban en los dos trenes que protagonizaron el brutal choque. Como consecuencia del impacto, dos de los vagones del convoy perteneciente a Iryo cayeron por un terraplén ubicado a un costado de las vías. Y las autoridades confirmaron que son más de 60 los fallecidos.

Un AVE de Renfe alcanzó por detrás a una formación de Iryo que estaba detenida; ambos cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

Los pasajeros que consiguieron salir de los trenes abandonaron la zona acompañados por un agente de la Guardia Civil (Foto: AFP / Javier Soriano)

“No paran de sacar gente y ponerles sábanas, cadáveres”

Sebastián Herrero es uno de los sobreviviente. Es un sevillano de 46 años que viajaba en el vagón 7 del Iryo. Estaba acostumbrado a hacer ese recorrido y, cuando la formación se detuvo, pensó que se trataba de una parada técnica. La situación cambió minutos después, cuando el impacto lo lanzó contra los asientos de enfrente.

“Es como si hubieran puesto una bomba”, dijo al comparar el estado de los vagones con las consecuencias de una explosión.

El pasajero relató que vio personas con lesiones en la nariz y los brazos, además de varios coches fuera de las vías. Desde el lugar, describió cómo los rescatistas retiraban víctimas y cubrían los cuerpos: “No paran de sacar gente y ponerles sábanas. Cadáveres”.

Romper ventanas para escapar de los vagones

Miguel Ángel Pérez, que iba en el AVE, recordó que algunos pasajeros dormían y otros trabajaban cuando sintieron el golpe y tuvieron que sujetarse de los asientos. Su vagón quedó parcialmente volcado y hubo personas que se lastimaron con las bandejas abiertas; para salir, rompieron ventanas.

En el vagón 6 del Iryo estaba Nicolás, quien intentó abrir una puerta de emergencia por temor a que otra formación los embistiera. Había perdido sus anteojos en el impacto y finalmente consiguieron escapar por una ventana rota.

Fernando Seco, pasajero del segundo vagón del AVE, contó que recién al salir comprendió que habían chocado contra otro tren. Vio gente atrapada y ayudó a asistir a las víctimas, junto con otras personas que estaban en los campos cercanos.

Rescate, asistencia y una línea ferroviaria paralizada

El Gobierno de Castilla-La Mancha elevó a nivel 2 su plan de emergencias y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El operativo movilizó bomberos, guardias civiles, personal sanitario y voluntarios de Protección Civil.

El impacto hizo descarrilar varios vagones y algunos cayeron por el terraplén junto a las vías (Foto: AFP / Javier Soriano)

Se organizó un puesto médico para evaluar a los afectados y derivarlos a los hospitales, además de un albergue en el polideportivo de Urda. La respuesta incluyó equipos de atención psicosocial para acompañar a las víctimas y sus familias.

Por su parte, Adif interrumpió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y habilitó puntos de asistencia en Atocha, Santa Justa, Córdoba y Málaga. Las compañías pusieron en marcha sus protocolos de emergencia y líneas de información.

Las causas siguen bajo investigación. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano después de una falla en la señalización, pero todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo que provocó el choque.