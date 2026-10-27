Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos y busca asilo político tras salir de Brasil

Flávio Bolsonaro arribó a Estados Unidos con su familia tras perder las elecciones en Brasil y mientras enfrenta investigaciones por corrupción.

Flávio Bolsonaro arribó a Estados Unidos tras confirmarse la concesión de visas para él y su familia.

Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro y excandidato presidencial, llegó a Estados Unidos este martes. Su ingreso al país se concretó luego de que el Departamento de Estado confirmara que se le otorgarán visas a él y a su familia, según informaron medios estadounidenses. La ubicación exacta del senador tras su llegada aún no ha sido precisada.

La salida de Brasil se produce dos días después de que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , ganara las elecciones presidenciales. Bolsonaro habría abandonado su país en medio de una orden para entregar su pasaporte, ante la posibilidad de ser arrestado por las investigaciones en su contra.

El político, quien forma parte del Partido Liberal, es investigado por el Tribunal Supremo de Brasil por supuestos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas . A pesar de haber rechazado las versiones sobre su partida y calificado la orden de entrega de pasaportes como un intento de intimidación, finalmente abandonó el país.

Nuevas investigaciones en curso contra Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro enfrenta dos pesquisas por parte de la Policía Federal. Una de ellas se centra en presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas relacionados con supuestos pagos realizados por Daniel Vorcaro, exdirector del colapsado Banco Master, para financiar la película biográfica de su padre, Jair Bolsonaro. El senador ha negado cualquier acto ilegal.

El máximo tribunal de Brasil también inició una investigación sobre la campaña electoral de Flávio por posible injerencia extranjera y manipulación de plataformas digitales. Según reportes de CNN Brasil y Agencia Brasil, citando a Reuters, Bolsonaro viajó acompañado de su esposa y sus dos hijas, quienes no asistieron a sus respectivas escuelas en Brasilia el martes.

Reacciones políticas en Estados Unidos y Brasil

Lula da Silva, al cumplir 81 años, expresó su pesar por la partida de Bolsonaro del país, sugiriendo que el excandidato debía tener “culpa en su conciencia”. El actual mandatario recordó que, cuando él mismo fue acusado, recibió ofertas para huir de Brasil, pero decidió quedarse y entregarse a la Policía Federal.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y residente en Estados Unidos, había desestimado previamente las versiones sobre la salida de su hermano del país. Sin embargo, la llegada de Flávio a territorio estadounidense se confirmó horas después.

La Justicia le sacó los pasaportes diplomáticos a Bolsonaro

La Policía Federal brasileña (PF) investiga si Flávio Bolsonaro escapó de Brasil y desplegó controles en inmediaciones de su casa para determinar su paradero y cancelaron sus pasaportes diplomáticos.

Los agentes revisan además los registros de los pasos fronterizos y los vuelos internacionales, mientras crecen las dudas sobre donde se encuentra.

Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil y su entorno negó un viaje a la Argentina (Foto: Reuters / Agustín Marcarian)

Según informó Folha de S.Paulo, los investigadores están rastreando los puntos de entrada y salida del país para comprobar si el senador abandonó Brasil.

Un avión fue retenido en Iguazú: sospechan que Bolsonaro era uno de los pasajeros

Este martes temprano por la mañana, un avión privado de la empresa Baires Fly quedó retenido este martes en el aeropuerto de Puerto Iguazú, donde debía iniciar un viaje a Estados Unidos. La sospecha es que uno de sus pasajeros iba a ser Flávio Bolsonaro, que tiene prohibido salir de Brasil.

La aeronave llegó desde Buenos Aires y tenía previsto embarcar a cuatro pasajeros, con una tripulación de dos comandantes y una azafata. El plan de vuelo fue cancelado y no está confirmado que el senador fuera a abordarla; Rogério Marinho, coordinador de su campaña presidencial, negó que saliera de su país.