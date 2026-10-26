Justicia brasileña le prohíbe salir del país a Flávio Bolsonaro tras derrota electoral

La Justicia de Brasil ordenó retener el pasaporte del senador Flavio Bolsonaro tras su derrota electoral, en medio de investigaciones por blanqueo de capitales.

El senador Flavio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro , se encuentra impedido de salir de Brasil tras una orden de la Justicia que le retiró el pasaporte. La medida fue adoptada un día después de su derrota en el balotaje presidencial ante Luiz Inácio Lula da Silva y coincide con diversas investigaciones judiciales en su contra.

La orden, dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, se basa en posibles maniobras de blanqueo de dinero y evasión de divisas.

Bolsonaro ha negado las acusaciones y denunció la medida como un intento de intimidación política, calificándola como una señal de que la democracia brasileña se ha quebrado.

La prohibición de salir del país se produce en medio de varias investigaciones, incluyendo una vinculada al abogado Willer Tomaz, sospechoso de lavar millones de dólares a través de plataformas de apuestas, y otra sobre la financiación de una película biográfica de su padre, por la cual se analiza su participación en negociaciones con un exbanquero. Bolsonaro conserva su banca de senador hasta febrero de 2027.

Implicaciones legales en el escenario político de Brasil

En un video difundido en redes sociales, Flávio Bolsonaro relató que la Policía Federal le comunicó la orden judicial en plena calle, al salir de la casa de su padre, quien cumple prisión domiciliaria.

El senador cuestionó la legitimidad de la medida, atribuyéndola a comentarios previos de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y sugirió que Flávio debería abandonar el país si perdía las elecciones.

Bolsonaro también mencionó que la resolución fue emitida poco después de conocerse el resultado electoral, lo que refuerza su percepción de persecución política. Aunque anunció que entregará sus pasaportes, afirmó que se defenderá de lo que considera una “aberración” y que no será silenciado. Señaló que asumirá la jefatura de la oposición al gobierno de Lula da Silva.

Nuevos desafíos ante la justicia federal

La investigación principal que motiva la prohibición de salida se centra en la presunta relación del senador con el abogado Willer Tomaz, bajo sospecha de movimientos de capitales en el sector de las apuestas.

Otra causa en curso indaga el financiamiento de la película “Dark Horse” sobre Jair Bolsonaro, donde se analiza la participación de Flávio en negociaciones para obtener fondos.

A pesar de las investigaciones, Bolsonaro mantiene su banca en el Senado, pero perderá sus fueros en febrero de 2027.