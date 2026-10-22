El fenómeno climático está generando que las aguas del Pacífico pasen de verde a azul. A qué se debe, según los estudios.

El fenómeno de "El Niño" está cambiando el color del océano: la NASA descubrió algo preocupante

Además de modificar las temperaturas y las lluvias en distintas partes del planeta, el fenómeno climático conocido como El Niño también está generando cambios visibles en el océano Pacífico. Así lo informó la NASA , tras detectar que amplias zonas de aguas ecuatoriales están adquiriendo tonalidades más azules , en contraste con el verde que predominaba anteriormente.

El pasado 15 de octubre, la agencia espacial estadounidense publicó una serie de imágenes tomadas desde el espacio que comparan el estado del Pacífico en 2025 y 2026, permitiendo detectar un claro cambio de tonalidad en algunos sectores. Las observaciones fueron realizadas, entre otros instrumentos, por el satélite PACE , lanzado en febrero de 2024, que ayuda a analizar la composición y las características de la luz reflejada por el océano.

El hallazgo tiene una explicación relacionada con la vida marina microscópica . Según los datos difundidos por la NASA , el fenómeno está asociado con una menor presencia de fitoplancton en sectores del Pacífico tropical. En junio de 2026, las mediciones ya mostraban una reducción de las concentraciones de clorofila en comparación con el mismo período del año anterior.

Las imágenes de la NASA muestran un cambio de tonalidad en el agua del Pacífico.

La clorofila es el pigmento que permite a estos organismos realizar la fotosíntesis. Por eso, medir su concentración ayuda a los científicos a estimar la abundancia del fitoplancton y a identificar cambios en las condiciones biológicas del agua.

En condiciones habituales, los vientos empujan las aguas cálidas hacia el oeste del Pacífico. Ese movimiento favorece que, en otras áreas, asciendan desde las profundidades aguas más frías cargadas de nutrientes. Durante El Niño, los vientos se debilitan y el afloramiento disminuye. Como consecuencia, llega una menor cantidad de nutrientes a la superficie, lo que limita el crecimiento del fitoplancton.

Al reducirse la presencia de estos organismos y de sus pigmentos, cambia la manera en que el agua absorbe y refleja la luz. Por ello, las zonas que antes podían mostrar tonalidades verdes pasan a presentar un azul más intenso.

El impacto de este fenómeno en la vida marina

La disminución del fitoplancton puede repercutir en toda la cadena alimentaria del océano, ya que estos organismos microscópicos constituyen la base de numerosos ecosistemas y sirven de alimento al zooplancton, que a su vez es consumido por diversas especies marinas. Cuando el fitoplancton escasea, los efectos se trasladan a peces, aves y mamíferos que dependen directa o indirectamente de él.

El fenómeno climático ya generó la crecida del río Paraná.

El Niño, con "una intensidad sin precedentes"

Los especialistas advirtieron en las últimas horas que, este año, el fenómeno podría ser "sin precedentes" y estar "literalmente fuera de las escalas de seguimiento". “Es un fenómeno colosal. Es una verdadera fuerza destructiva (...) va a golpear de lleno a América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico", alertó Tom Fletcher, jefe de operaciones humanitarias de la ONU.

Además, adelantó que "esto generará choques económicos y alimentará aún más los conflictos, los desplazamientos de poblaciones y las migraciones", por lo que hizo un llamamiento a realizar acciones “anticipadas y coordinadas” de forma urgente. “No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves", sostuvo.

Este año, El Niño podría tener una intensidad nunca antes vista.

Por su parte, la argentina Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sostuvo que el episodio actual de El Niño "podría ser de una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de seguimiento". "Alcanzará su máxima intensidad hacia finales de 2026, pero sus repercusiones se sentirán mucho después de esa fecha", afirmó.

De acuerdo a la última evaluación de la OMM, entre noviembre y enero, la temperatura de la superficie marina del Pacífico sería 3,8 grados superior a la media. “En algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial. Pero en este caso nos salimos del marco de nuestros registros y estadísticas habituales sobre lo que podemos esperar", cerró Saulo.