Continúa la alerta amarilla por tormenta en Neuquén: hasta cuándo lloverá

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que seguirá inestable y con advertencias por ciertos fenómenos en gran parte de la provincia.

Semana tras semana se repite un pronóstico muy atípico para la región: tiempo inestable con alerta amarilla por tormenta para gran parte de la provincia de Neuquén.No es solamente que continuarán las lluvias en la zona de la Confluencia sino que se amplía para este miércoles para más del 80% del territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó que regirá la alerta amarilla por tormenta durante este miércoles en horas de la tarde para el Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas. Además de Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar, Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú y Los Lagos. Es decir, que comprende casi todo el territorio neuquino menos la franja cordillerana del norte provincial.

Se espera para este miércoles en la ciudad de Neuquén tormentas fuertes por la tarde y durante el resto de la jornada simplemente continuarán las tormentas. También será un día con temperaturas algo templadas. Se prevé una mínima de 12 y una máxima de 19 grados.

Neuquén bajo alerta

El organismo nacional advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas con afectación para este jueves en toda la provincia, de este a oeste y norte a sur.

Municipalidad de Neuquén

En la capital provincial, el pronóstico del SMN anticipa que por la madrugada habrá lluvias aisladas, pero por la mañana y tarde predominarán las tormentas fuertes. Mientras que hacia la noche seguirá lloviendo. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima será de 16 grados.

Recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cuándo dejará de llover en la capital

Esta previsto que para este viernes siga el tiempo inestable en la ciudad de Neuquén. El SMN pronosticó que esta vez caerán chaparrones durante la madrugada y mañana; en tanto que para la tarde y noche se esperan lloviznas. La temperatura irá de los 8 de mínima a los 16 grados.

Recién para el domingo el pronóstico indica que no habrá lluvias, al menos en la capital y la zona de influencia. Si bien el cielo estará entre parcial y mayormente nublado. Con una temperatura que estará entre los 7 y los 17 grados.