El Niño en Neuquén: se activó un comité preventivo ante la llegada de tormentas extraordinarias

Ministros, equipos técnicos y fuerzas locales unieron fuerzas para anticiparse al fenómeno meteorológico. Identificaron las zonas más vulnerables y preparan centros de acopio.

Con el fin de anticiparse a los posibles efectos del fenómeno meteorológico de “El Niño” en Neuquén , este miércoles se reunió un comité organizado por el gobierno provincial. Este comité convocó a equipos técnicos, científicos y organismos especializados para identificar las zonas más vulnerables y fortalecer la respuesta de las localidades neuquinas.

A partir de los pronósticos y los indicadores meteorológicos, que anticipan para los próximos meses tormentas intensas y un incremento de las precipitaciones, la Provincia lleva adelante acciones específicas de prevención.

El ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset , destacó la importancia de anticiparse a escenarios y remarcó que “la única manera de poder tomar decisiones acertadas es con tiempo, con planificación, con equipos técnicos que estén al servicio de la ciudadanía, y eso estamos haciendo”.

El comité se encargará de articular el trabajo de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo, Vialidad Provincial, las fuerzas de seguridad y los equipos técnicos, con la participación de organismos como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Recursos Hídricos. El cuerpo atiende las demandas por zonas, ya que se espera que el fenómeno no impacte de la misma forma en toda la provincia.

“Sabemos que no hay infraestructura posible que pueda absorber situaciones de estas características, como son las meteorológicas, que en este caso son extraordinarias, pero hay que estar preparado”, sostuvo Ousset.

Identificaron lugares que podrían verse más afectados por las lluvias

El funcionario insistió en la necesidad de trabajar junto con los especialistas para determinar las medidas adecuadas en cada localidad. La planificación no se limita a la actuación durante un episodio climático, sino que incluye la identificación de los sectores expuestos, la preparación de los equipos y la organización de las tareas posteriores para recuperar la conectividad y reparar eventuales daños.

Se identificó a las poblaciones que podrían quedar más expuestas ante lluvias intensas y crecidas repentinas, especialmente aquellas asentadas cerca de los cauces o en sectores donde las condiciones geográficas dificultan el escurrimiento del agua.

Se trabajó además en el fortalecimiento de los equipos de los gobiernos locales, la revisión del equipamiento vial y la preparación de recursos operativos para atender eventuales dificultades.

Las acciones incluyen, la elaboración y difusión de planes de evacuación adaptados a cada pueblo y ciudad, la capacitación de los equipos locales, la disponibilidad de reservas de agua potable y la preparación del sistema de salud para responder ante posibles contingencias.

“Este comité, que tiene un carácter preventivo, puede organizar acciones también en materia de evacuación, en materia de preparar las localidades, de capacitar, de brindar información a la gente, a la ciudadanía, para que esté atenta, reconozca cuál es el fenómeno, reconozca qué es lo que se puede hacer y reconozca también cómo prepararse ante eventualidades que ojalá no ocurran”, explicó el ministro.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini recordó que “cuando trabajamos en equipo se ven los resultados” y ejemplificó los buenos resultados obtenidos atendiendo situaciones como el incendio de Magdalena, y otras búsquedas o rescates.

“Es muy importante transmitir tranquilidad”, reforzó el ministro y amplió “el nivel de caudales de agua de los ríos, por las nevadas y lluvias, se mantiene dentro de los márgenes normales, bastante holgado. Es muy importante llevar tranquilidad”.

Por su parte, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna informó que frente a estos escenarios se buscará bajar la exposición de las poblaciones.

“Hemos desarrollado en cada una de las alertas un mecanismo operativo de respuesta que ha sido preciso y muy importante, porque estamos todos coordinados”, destacó.

“Hoy se pudo reunir a todos los actores que intervienen, muchos presenciales y muchos virtuales, incluso estuvo la gente de Nación, y se marcaron lineamientos específicos para este abordaje”, señaló y agregó que los futuros encuentros serán en terreno.

Durante la jornada se estableció que cada una de las regiones tendrá centros de acopio de insumos y se reforzó el mensaje de recurrir a los canales oficiales que estarán actualizando la información de interés.

La exposición de los equipos técnicos incluyó el estado actual de la cuenca, la previsión meteorológica a corto, mediano y largo plazo, la situación de los ríos y el manejo de embalses. Con dicha información y en un trabajo coordinado con los gobiernos locales se avanza en un plan estratégico provincial.

Por su parte el presidente de Vialidad, José Dutsch recordó que se informará a través de los canales oficiales los estados de las rutas, como así también cortes y habilitaciones. “Vialidad tiene a través de toda la provincia equipos disponibles para trabajar, y vamos a tenerlos en los lugares donde, a través de este comité, vayamos evaluando cuáles son los sectores más complicados”.

De la jornada también participó el ministro de Trabajo y Derechos Humanos, Lucas Castelli junto a representantes de los ministerios de Salud, Infraestructura, áreas provinciales de Energía y Producción, COPADE, la subsecretaría de Recursos Hídricos, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), delegaciones regionales, municipios y áreas de Defensa Civil, entre otras instituciones vinculadas a la prevención y atención de emergencias.

La conformación del comité responde a una indicación del gobernador Rolando Figueroa de avanzar en una planificación anticipada que permita reducir la exposición de la población ante posibles contingencias climáticas, mediante la articulación de recursos provinciales, nacionales y municipales.

Monitoreo

Durante la reunión, los organismos técnicos brindaron información sobre la situación de las cuencas, el comportamiento de los caudales, las condiciones de los embalses y las previsiones meteorológicas para los próximos meses.

Desde la AIC se abordaron los posibles escenarios asociados a tormentas intensas y localizadas, precipitaciones concentradas, granizo y actividad eléctrica, fenómenos que pueden desarrollarse en períodos breves y afectar sectores específicos del territorio.

Asimismo, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), responsable de fiscalizar la seguridad estructural y operativa de las presas bajo su jurisdicción, informó que no se registran indicios de peligro vinculados con estas instalaciones.

Se destacó que los ríos y embalses presentan actualmente condiciones normales y que el sistema de embalses se encuentra preparado para este tipo de fenómenos.

En este sentido, se remarcó que las acciones adoptadas tienen un carácter preventivo y no responden a una situación generalizada de inundación, sino a la necesidad de anticiparse a posibles contingencias.

Relevamientos territoriales

Uno de los principales lineamientos definidos durante el encuentro fue la conformación de equipos de trabajo que recorrerán las distintas regiones de la provincia para identificar sectores vulnerables y establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos locales.

En paralelo, se avanzó en la planificación de evacuaciones preventivas, la identificación de refugios temporales y la organización de centros regionales de acopio, que permitirán disponer de alimentos, agua potable, equipamiento y otros insumos esenciales ante posibles emergencias.

También se solicitó la articulación con los ministerios de Salud y Educación para identificar poblaciones que requieran atención especial, contemplando a niños, adultos mayores y pacientes que necesiten asistencia sanitaria o alojamiento por motivos vinculados con sus tratamientos médicos.

La planificación incluye además el trabajo coordinado con Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y los organismos responsables de los servicios esenciales, para anticipar posibles afectaciones en rutas, caminos, infraestructura y suministro de servicios públicos.

Asimismo, se incorporaron a las estrategias preventivas las particularidades de la trashumancia, los desplazamientos de familias crianceras y las actividades recreativas y turísticas, especialmente la pesca, los campings y otros espacios próximos a cursos de agua.

Capacidad de respuesta

Durante el encuentro se establecieron responsabilidades y líneas de acción para las diferentes etapas de una eventual emergencia: prevención, intervención inmediata y recuperación posterior.

Se destacó la necesidad de que los organismos provinciales, municipales y nacionales mantengan preparados sus equipos, recursos humanos, vehículos y dispositivos de asistencia para intervenir de manera coordinada ante cualquier contingencia.

Las tareas se desarrollarán junto a intendentes, presidentes de comisiones de fomento, delegados regionales y áreas de Defensa Civil, con especial atención en poblaciones asentadas en zonas ribereñas, sectores expuestos a crecidas repentinas de arroyos, escorrentías, deslizamientos y derrumbes.