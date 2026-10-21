Fuerte choque en Ruta 5: una camioneta quedó destruida tras embestir a un caballo

Ocurrió en cercanías a Carranza. El vehículo quedó destruido en la parte delantera tras el impacto con el equino. En el lugar trabajó personal sanitario, bomberos y policías de Añelo y Rincón de los Sauces.

Un hombre se salvó de milagro tras chocar con su camioneta contra un caballo sobre la Ruta Provincial 5 , en cercanías a Rincón de los Sauces y Añelo . Lo revisó personal sanitario, pero no sufrió ningún tipo de lesión. En tanto que su vehículo quedo destrozado y el equino murió en el acto.

De acuerdo a información brindada por el portal de noticias ADNSur, el desafortunado hecho ocurrió el martes 20 de octubre alrededor de las 2.40 de la madrugada cuando el conductor se movilizaba a bordo de su camioneta a unos 20 kilómetros de Carranza.

En estas circunstancias, se encontró repentinamente con el animal sobre la calzada, no alcanzó a frenar y chocó de lleno contra el caballo , que murió en el acto. Si bien los daños materiales en la parte delantera del vehículo fueron importantes -producto del impacto- el conductor no sufrió lesiones, según pudo constatar personal sanitario.

También se conoció que el llamado de emergencia lo recibió en primera instancia el personal de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, que se trasladó al lugar con dos dotaciones. Luego se sumaron efectivos policiales tanto de Rincón como de Añelo.

Fuente: Juan Carlos Parada

Un peligro frecuente

Es importante remarcar que los animales sueltos sobre las rutas de la provincia son un riesgo frecuente, sobre todo durante la noche, cuando la visibilidad para los conductores es reducida.

Por esta razón es de suma importancia circular a una velocidad prudente y extremar la atención al volante.

Antecedentes recientes

El 22 de septiembre, una pareja que circulaba sobre la Ruta 22, cerca de Zapala, se encontró, también, con un caballo suelto sobre la calzada. El fuerte impacto entre el auto en el que se desplazaban y el animal hizo que la acompañante tuviera que ser hospitalizada de manera preventiva, especialmente porque cursa un embarazo.

Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

La pareja se trasladaba desde Zapala a la capital provincial cuando, minutos antes de las 7 de la mañana de ese martes, chocó contra un animal que se encontraba sobre la cinta asfáltica. El comisario Carlos Zalazar explicó en ese momento a LM Neuquén que fueron alertados por otro automovilista que pasaba por ese sector de la ruta nacional.

“A las 7.10 se acercó personal de la División de Tránsito y se encontraron con el siniestro vial protagonizado por un auto Volkswagen UP y un equino, que yacía muerto a metros de la banquina”, indicó el comisario al ser consultado en septiembre.

Detalló que se trataba de un caballo de pelaje alazán, sin seña, ni marca. Tenía aproximadamente un año de vida.

Gentileza Zapala Noticias

Traslado al hospital

En cuanto a los ocupantes, un hombre y una mujer no tuvieron lesiones de gravedad. Aunque, particularmente la mujer, de unos 30 años, fue trasladada al hospital local para su atención a modo de prevención dado que cursaba, en ese momento, su quinta semana de embarazo.

Como consecuencia del impacto, el auto registró daños materiales importantes en la parte frontal. Fue entregado al padre de la mujer, quien debió esperar a la grúa para poder llevárselo a la vecina ciudad.