Día de la Madre en Neuquén: se gastó más que nunca, pero se vendió menos

Las unidades vendidas cayeron 3,1% y suman tres años en baja. El ticket promedio trepó a $75.000 y la tarjeta de crédito dominó el 75% de las compras.

El Día de la Madre , una de las fechas comerciales más fuertes del calendario, dejó este año en Neuquén un resultado que ya se volvió conocido para los comerciantes. Cada compra fue más cara, pero salieron menos productos de los locales.

Según el sondeo del Observatorio Económico de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén ( ACIPAN ), las unidades vendidas cayeron en promedio un 3,1% respecto de 2025, mientras el ticket promedio llegó a los $75.000.

El resultado general muestra a un comercio bastante dividido. La mitad de los locales consultados (50%) vendió menos productos que el año pasado. Un 24% mantuvo el mismo volumen y apenas un 26% logró mejorar la cantidad de unidades vendidas.

La baja de este año se suma a la de las temporadas anteriores. En el Día de la Madre de 2025, había informado una caída de entre el 5% y el 10% en unidades frente a 2024, y una baja acumulada del 20% en comparación con 2023. Con el 3,1% de este año, la fecha suma otra caída. La diferencia es que esta vez fue más moderada.

Día de la Madre: tres años de caída y un ticket que se duplicó

"Se vendió menos cantidad de productos, aunque el gasto fue parecido. Eso refleja una pérdida en el nivel de ventas", había explicado el año pasado Dante Scantamburlo, presidente de ACIPAN. Esa descripción sigue vigente hoy.

El monto de cada compra marca la diferencia más visible con 2025. El año pasado, el ticket promedio se había ubicado entre los $40.000 y los $50.000, una cifra similar a la de 2024. Este año llegó a los $75.000.

La gran mayoría de los comercios (72%) informó que cada venta estuvo entre los $50.000 y los $100.000. En los extremos, un 14% registró operaciones por debajo de los $50.000 y otro 14% por encima de los $100.000. Sin embargo, el aumento del ticket es nominal y no muestra por sí solo una mejora en el consumo.

La tarjeta de crédito volvió a ser la gran protagonista a la hora de pagar. El 75% de los comercios indicó que fue el medio de pago más utilizado. Los pagos electrónicos y digitales, como billeteras virtuales, transferencias y QR, fueron los principales para el 17% de los locales. La tarjeta de débito y el efectivo quedaron relegados a apenas el 8%.

Sebastian Fariña Petersen

El dato confirma una tendencia que la entidad ya había advertido en 2025. "Acá se eligió el mayor plazo de pago, incluso con interés", había señalado entonces Scantamburlo, al describir una costumbre que distingue al consumidor neuquino de otras regiones del país.

Todo a último momento

Los neuquinos volvieron a dejar las compras para el final. Casi el 76% de los comercios señaló que el día de mayor movimiento fue el sábado 17 de octubre, la víspera del festejo. En segundo lugar quedó el viernes 16, con el 17% de las menciones, y solo el 7% indicó que vendió más en los días previos. Lo mismo había ocurrido en 2025, cuando el pico de ventas también se dio el sábado anterior a la celebración.

La percepción de los comerciantes acompaña los números. Para casi el 44% de los locales, las ventas fueron entre "malas" y "muy malas". Otro 26% las calificó como "regulares" y el 30% restante hizo un balance positivo, con ventas "buenas" o "muy buenas". En otras palabras, siete de cada diez comerciantes no quedaron conformes con una fecha que funciona como termómetro del consumo antes de las fiestas de fin de año.

Mejor que el Día del Padre

El resultado del Día de la Madre fue menos negativo que el del Día del Padre de este año. En junio, el mismo observatorio registró una caída del 11,6% en las unidades vendidas, con un ticket promedio de $78.000 y la tarjeta de crédito como medio de pago predominante para el 71% de los comercios.

El sondeo de ACIPAN fue una encuesta cuali-cuantitativa de cuestionario cerrado, realizada sobre empresas representativas del consumo vinculado al Día de la Madre. Los datos se recopilaron entre el sábado 17 y el lunes 19 de octubre, y la comparación fue interanual, con 2025 como año base.