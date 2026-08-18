Día del Niño en Neuquén: hubo menos ventas al contado y juguetes "tarjeteados"

El 65% de las compras se pagó a crédito y el ticket promedio fue de 56.000 pesos, según el relevamiento de ACIPAN, muy por encima del nacional.

El Observatorio Económico de ACIPAN difundió su relevamiento sobre las ventas del Día del Niño 2026 en la Ciudad de Neuquén , y el dato que más se destaca no es la caída en las unidades vendidas, sino la forma en que las familias pagaron los regalos: la gran mayoría lo hizo con tarjeta de crédito.

De cada diez compras realizadas por el Día del Niño en Neuquén capital, más de seis se pagaron con tarjeta de crédito. El relevamiento de ACIPAN ubicó esa participación en el 65%, mientras que el débito y las billeteras virtuales explicaron el 30% y el efectivo apenas alcanzó el 5%.

Ese es, según el propio Observatorio, el dato que mejor explica el humor del consumidor neuquino en esta fecha: la familia no compró con la plata que tenía disponible en el momento, sino con la que va a tener que pagar (con intereses) en los próximos meses. Es, en otras palabras, consumo financiado y no consumo genuino.

El relevamiento de ACIPAN sobre el Día del Niño en Neuquén.

El ticket promedio de la fecha en Neuquén fue de $56.000. El número queda por encima de los valores relevados a nivel nacional por otras cámaras del sector: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) midió un gasto promedio de $45.892 en su relevamiento país, con las jugueterías puntualmente en $45.038.

Día del Niño 2026 en Neuquén: explicación del 4% menos de ventas

La Cámara Argentina del Juguete, por su parte, ubicó los productos más elegidos en torno a los $25.000, con los artículos de alta gama llegando hasta los $50.000.

La comparación deja una lectura muy local y es que el ticket neuquino se ubica por encima del promedio nacional, lo que podría explicarse por los ingresos más altos que caracterizan a la provincia por su vinculación con Vaca Muerta.

Sin embargo, el propio nivel de endeudamiento con tarjeta que exhibe el dato de ACIPAN sugiere que ese mayor gasto no necesariamente refleja mayor poder de compra inmediato, sino mayor capacidad de acceso al crédito.

El pomedio de cada compra en el Día del Niño fue de 56 mil pesos. Sebastián Fariña Petersen

En unidades, las ventas del Día del Niño 2026 cayeron un 4% respecto del año anterior en Neuquén capital. El dato se suma a una tendencia que también se verifica a nivel país: según la Cámara Argentina del Juguete, 2026 marca el cuarto año consecutivo de caída en las ventas del sector, con una contracción del 10% durante el primer semestre. CAME, en tanto, midió una baja nacional del 2,5% para la fecha, con las jugueterías como el rubro más golpeado (-4,8%).

Para sostener el volumen de ventas, el comercio neuquino desplegó una estrategia promocional agresiva. Descuentos de hasta el 40% sobre el precio de lista y financiaciones extendidas con tarjeta de crédito fueron las principales herramientas utilizadas durante toda la fecha.

El dato es relevante porque descarta que la caída responda a una falla de la oferta comercial. El esfuerzo estuvo, y aun así las unidades vendidas bajaron.

El sondeo de ACIPAN no relevó categorías puntuales de productos en Neuquén, pero el panorama nacional trazado por la Cámara Argentina del Juguete permite intuir una tendencia similar a nivel local: las categorías que mejor resisten son las de primera infancia, los juegos didácticos y los juegos de mesa, a las que se suma el auge reciente de los "squeezys", juguetes blandos antiestrés.

La lectura de fondo es que las familias no dejaron de comprar, pero migraron hacia las opciones de menor valor dentro de cada categoría.

¿Qué pasó con el comercio electrónico?

El comercio electrónico creció un 55% interanual, la variación más alta entre todos los indicadores relevados por el Observatorio para esta fecha. Pese a eso, su participación sobre el total de ventas se mantiene en el 23%, por lo que sigue siendo un canal complementario y no puede explicar la caída de la venta física.

Para ACIPAN, el crecimiento agregado de la economía provincial (impulsado en gran medida por Vaca Muerta) no se traduce en una mejora de la actividad de mostrador.

El Día del Niño 2026 deja dos datos fuertes: uno es que las ventas volvieron a caer y, sobre todo, la familia neuquina eligió tarjetear antes que gastar de contado, un comportamiento que traslada presión hacia los próximos meses de la economía doméstica.