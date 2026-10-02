"Un último esfuerzo": el relato del piloto apuñalado que evitó una masacre en el aire

Su copiloto lo apuñaló salvajemente y el avión de Flydubai comenzó a caer en picada. El drama en primera persona de lo que se vivió camino a Israel.

Con la cabeza vendada y tubos en la nariz, el capitán de Flydubai Smit Machchhar describió desde su cama en un hospital de Abu Dabi los segundos en que decidió que iba a levantarse del suelo de la cabina aunque estuviera cubierto de sangre.

" Tenía muchas heridas . Había caído al suelo", le contó al primer ministro indio Narendra Modi en una videollamada difundida este viernes por canales de televisión. " Luchaba por mi vida. En un momento, comprendí que si no me levantaba… los pasajeros perderían la vida ".

El episodio ocurrió el miércoles, cuando el Boeing 737 de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv con 182 personas a bordo entró en un descenso pronunciado sobre el espacio aéreo de Arabia Saudita. Su copiloto, un ciudadano omaní cuya identidad no fue revelada públicamente, lo había atacado a puñaladas dentro de la cabina. Machchhar cayó al suelo y el avión comenzó a perder altura.

An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

Lo que vino después fue una decisión que el piloto describió en sus propias palabras: "Y supe en ese momento: un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo". El capitán se arrastró hasta la puerta de la cabina y la abrió mientras el atacante seguía golpeándolo. Pasajeros y tripulantes ingresaron de inmediato y redujeron al agresor. "Y entonces simplemente la abrí… y todos entraron", relató. "Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran".

El avión desvió su ruta y aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Allí Machchhar recibió la primera atención médica antes de ser trasladado a Abu Dabi, donde continúa internado.

El piloto que rezó un himno hindú en el suelo de la cabina para darse valor

Machchhar relató que en el momento más duro del ataque recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado al dios Hanuman: "El señor Hanuman me dio valor", afirmó ante Modi. El piloto nació en Mumbai y trabajó durante 11 años en la aerolínea india de bajo costo SpiceJet, donde acumuló más de 9.750 horas de vuelo en los roles de comandante superior y capitán instructor de línea. Lleva cuatro años en Flydubai.

Su historia personal tiene un detalle que lo humaniza todavía más. En el pódcast Bona-Fide Banter, en 2025, había contado que ser piloto nunca fue su "sueño de infancia": se inscribió en ingeniería textil antes de cambiar de rumbo. En la videollamada con Modi, se quebró al contar que una de sus hijas lo visitó en el hospital y se asustó al verlo. Su hijo menor, de dos años, aún no pudo verlo.

El odontólogo Shota Musaev, uno de los pasajeros que ingresó a la cabina y lo asistió, confirmó que Machchhar sufrió una "pérdida masiva de sangre" y heridas graves. Pese a eso, el piloto logró no solo sobrevivir, sino también permitir que los pasajeros tomaran el control de la situación.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó la actuación de Machchhar como la que evitó "un desastre como el 11 de septiembre". Modi, por su parte, lo elogió públicamente antes de la videollamada: "Ante el peligro más grave y a pesar de estar gravemente herido, mostró un inmenso coraje y una resolución inquebrantable para proteger la vida de los demás. India está orgullosa del Capitán Machchhar".

El sospechoso del ataque permanece detenido en Arabia Saudita y bajo interrogatorio. "Ahora que me ha llamado, estoy realmente orgulloso de mí mismo", le dijo el piloto a Modi. "No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí".