Un avión despegó de Ezeiza y tuvo que aterrizar de emergencia: estuvo 36 minutos en el aire

Hay testigos que aseguran haber escuchado fuertes explosiones. Qué sucedió en el vuelo y con los pasajeros.

El avión AR1132 regresó a Ezeiza 36 minutos después del despegue por una falla técnica.

Un avión de Aerolíneas Argentinas debió regresar al aeropuerto 36 minutos después de despegar por una falla técnica . Desde el aeropuerto confirmaron que el avión volvió a tocar tierra a las 00.28 del viernes.

El vuelo AR1132 había partido a las 23.52 del jueves. Poco después, la tripulación del Airbus A330-202 detectó un desperfecto y decidió interrumpir el trayecto hacia España.

El avión estuvo apenas 36 minutos en el aire. Cuando se detectó el inconveniente, los pilotos iniciaron el regreso hacia Ezeiza y prepararon la maniobra de aterrizaje.

Según las primeras informaciones difundidas por el periodista especializado en aviación Norberto Dupesso, el desperfecto habría estado relacionado con el motor del avión. Esa hipótesis todavía no fue confirmada por la empresa.

La aeronave pudo bajar por sus propios medios y una vez sobre la pista, fue asistida por el personal de tierra. También había equipos de Bomberos preparados para intervenir ante cualquier complicación.

El procedimiento se completó sin incidentes. Ninguno de los pasajeros ni los integrantes de la tripulación resultó herido, pero vecinos de distintas localidades del sur del conurbano aseguraron haber escuchado fuertes explosiones.

Todavía no se informó oficialmente cuál fue la falla que obligó a los pilotos a regresar.

Vecinos escucharon explosiones y sintieron temblar las ventanas

Mientras el avión regresaba al aeropuerto, vecinos de Ezeiza y Luis Guillón comenzaron a publicar mensajes sobre fuertes estruendos. Algunos aseguraron que los ruidos hicieron vibrar los vidrios de sus casas. “Se sintió re fuerte, temblaban los vidrios, no entendíamos nada”, contó una mujer en las redes sociales.

Los testimonios se multiplicaron desde Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco. “Tres explosiones se escucharon, hasta las ventanas crujieron”, escribió otra vecina. Una tercera persona relató el temor que sintió al escuchar los ruidos y observar el vuelo a baja altura: “Casi me pongo a llorar, pensé que caía”. Otro usuario comparó los estruendos con truenos.

Por el momento, no se confirmó si las explosiones reportadas estuvieron directamente vinculadas con el desperfecto del avión. La única información oficial indicó que existió una falla técnica y que la tripulación decidió regresar por seguridad.

El vuelo volvió a salir rumbo a Madrid

Después del aterrizaje, A erolíneas Argentinas reprogramó el viaje y dispuso otro avión para trasladar a los pasajeros. La compañía utilizó un Airbus A330-243 en reemplazo de la aeronave que presentó el inconveniente.

El recorrido del avión AR1132 antes de su aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ezeiza. (Foto: captura FlightRadar24)

El nuevo vuelo despegó desde Ezeiza alrededor de las 4.09 del viernes y continuó hacia Madrid. De esta manera, los pasajeros retomaron el viaje unas horas después del operativo.

La decisión de cambiar el avión permitió que el servicio continuara mientras se investigaba el origen del desperfecto. La primera aeronave quedó fuera de la operación que finalmente completó el trayecto hacia España.

Por ahora, Aerolíneas Argentinas no informó qué componente originó la falla ni si los estruendos escuchados por los vecinos estuvieron relacionados con el desperfecto. La aeronave que regresó a Ezeiza no continuó el recorrido y quedó bajo revisión, mientras que los pasajeros pudieron retomar el viaje a Madrid en otro avión dispuesto por la compañía.