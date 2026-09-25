Abel Pintos cantará ante el papa León XIV

El artista fue confirmado para cantar en la visita del sumo pontífice a la Argentina. Será en el Cottolengo Don Orione de Claypole.

Abel Pintos fue el artista argentino elegido para cantar frente al papa León XIV en su visita a la Argentina. El sumo pontífice llegará al país, por primera vez, el próximo 9 de noviembre y su estadía se extenderá hasta el 11 de noviembre.

Según la información publicada en TN (Todo Noticias) el artista bahiense cantará el lunes 9 de noviembre en la sisita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo publicado en el portal mencionado, el cantante recibió la invitación formal desde el Vaticano en las últimas horas. En los próximos días, luego de algunas reuniones entre el equipo de Abel y los organizadores, se conocerán más detalles.

La canción oficial del Papa León XIV en Argentina

Crecen las expectativas por lo que será la visita del Papa León XIV a la Argentina, quien durante tres días realizará varias actividades en Buenos Aires y Córdoba. Este jueves se estrenó la canción oficial que se usará para recibir al Sumo Pontifice.

El tema fue presentado bajo el nombre “Argentina con el papa León” y ya forma parte de los preparaivos para la llegada del pontífice al país entre el 8 y 11 de noviembre.

La composición fue difundida por la Conferencia Episcopal Argentina. “¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia en sus redes para preparar la llegada del santo padre.

Además, dio detalles sobre la selección de la pieza musical. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.

“Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”, completa el comunicado.