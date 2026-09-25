Dólar hoy, cotizaciones del viernes 25 de septiembre de 2026

El dólar oficial abre a $1.540 en su cotización de venta. La brecha con el blue se mantiene en el 1%, con el paralelo en $1.560.

En la apertura de este viernes 25 de septiembre, el dólar oficial registra una cotización de compra a $1.490 y venta a $1.540. El billete verde mantiene su estabilidad relativa en el mercado de cambios oficial. Los bancos y entidades autorizadas operan con estos valores desde las primeras horas de la jornada.

El dólar blue abre con compra a $1.540 y venta a $1.560 . La diferencia entre el paralelo y el oficial se mantiene en el 1% , reflejando una brecha cambiaria contenida.

La cotización del blue coincide exactamente con el precio de compra del dólar oficial, mientras que en venta supera por apenas $20 al tipo de cambio autorizado.

Dólar de bolsa (MEP)

En el segmento bursátil, el dólar MEP cotiza con compra a $1.539 y venta a $1.545,60. Esta cotización lo posiciona muy cerca de los valores del dólar oficial.

El MEP registra una diferencia mínima respecto al oficial, operando prácticamente al mismo nivel.

Contado con liquidación

El dólar CCL abre a compra $1.612,50 y venta $1.614,30. Este segmento muestra una diferencia más pronunciada respecto al oficial.

La brecha entre el CCL y el dólar oficial de venta alcanza los $74,30, representando un diferencial significativo en este canal de operaciones.

Dólar tarjeta

Para operaciones con tarjeta de crédito, el valor es de compra $1.937 y venta $2.002. Este es el segmento más caro para los consumidores.

La venta al público mediante tarjeta supera en $462 al dólar oficial, reflejando los adicionales y comisiones bancarias incluidas en esta modalidad.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

Dólar cripto

En plataformas de criptomonedas, el dólar cotiza con compra a $1.603,52 y venta a $1.610,47. Este valor se ubica entre el oficial y el CCL.

El segmento cripto opera con márgenes más ajustados que la tarjeta, pero con diferenciales superiores a los canales financieros tradicionales.

Dólar mayorista

El dólar mayorista registra compra a $1.510 y venta a $1.519. Esta cotización es la utilizada para operaciones entre bancos e instituciones financieras.

El mayorista se ubica apenas por encima del oficial, operando con diferenciales mínimos respecto al tipo de cambio de referencia.

Resumen de cotizaciones

El dólar oficial abre estable en $1.540 para la venta. El blue mantiene una brecha del 1% respecto al oficial. Los dólares financieros (MEP y CCL) operan con diferenciales variados según el canal. La tarjeta sigue siendo la opción más cara para acceder a divisas, con valores superiores a los $2.000 en venta.