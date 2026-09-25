Encontraron fotos y chats con Agostina en el celular de Claudio Barrelier: el horror que reveló el peritaje

El principal acusado por el femicidio de Agostina Vega sumó una nueva imputación tras el análisis de su celular. Será indagado la próxima semana.

Durante la hospitalización, el detenido estuvo bajo una estricta y permanente custodia.

Claudio Barrelier sumó una nueva imputación en su contra tras el peritaje de sus dos teléfonos celulares. Según confirmaron, el principal acusado y detenido por el femicidio de Agostina Vega tenía fotos de la adolescente y contactos previos al crimen.

Fuentes judiciales confirmaron que ahora está acusado por el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Los peritos detectaron en simultáneo más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con vínculos entre padrastros e hijas y material referido a menores de edad.

El análisis informático logró recuperar chats, búsquedas, fotos y otros registros que ahora son evaluados por la Fiscalía para reconstruir los hechos. El dispositivo ya se encontraba intervenido por orden de la Justicia de Córdoba en el marco de otra causa, relacionada con la presunta comercialización de licencias falsas. y que esa intervención previa permitió acceder ahora a más información.

El acusado será indagado por esta nueva imputación el 29 de septiembre. Mientras tanto permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

Claudio Barrelier y otras cinco personas van a juicio por el femicidio de Agostina Vega: la prueba clave.

La reconstrucción de los mensajes entre el femicida y Agostina

La nueva investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, conducida por Juan Ávila Echenique, y surgió a partir de las pericias realizadas sobre teléfonos celulares y la computadora de Barrelier a partir de información brindada por su pareja, Marianela Palmero.

En la reconstrucción de los hechos, los investigadores aseguran que el 22 de abril, Agostina había publicado una fotografía junto a Barrelier en Instagram, y en ese mensaje le agradecía la confianza y le expresaba que lo quería "como a un papá".

Según descubrieron en uno de los celulares, Barrelier hizo una captura de esa publicación y desde allí, comenzó a escribirle por privado.

Agostina cursaba tercer año en el IPEM 169 Rafael Escuti, pero no asistía a clases desde el 8 de mayo.

El primer mensaje registrado entre la víctima y Barrelier data del 8 de mayo. Fue él quien la contactó por redes sociales pero la adolescente no respondió. Una semana después, el acusado volvió a escribirle y finalmente el 16 de mayo, lo hizo nuevamente, aunque esta vez ella sí reaccionó y permitió el contacto.

En paralelo con esas comunicaciones, Claudio Barrelier comenzó a realizar búsquedas de contenido pornográfico relacionado con relaciones entre padrastros e hijas y entre adultos y menores. Las búsquedas superaron las 300 ocasiones y continuaron hasta el ataque contra Agostina.

Uno de los hallazgos claves fue una foto de Agostina maniatada en una cama y analizan las circunstancias en las que fue tomada.

Cómo Barrelier planeó el encuentro con Agostina

La otra revelación que arrojaron las pericias sobre los celulares está vinculada con la forma en que Barrelier habría preparado el encuentro que terminó con el asesinato.

Según la hipótesis, Barrelier habría utilizado como argumento una supuesta crisis personal de su amigo Osvaldo Fassetta para conseguir que la mamá de la joven abandonara su vivienda.

También habría consultado en una aplicación de transporte cuánto costaba trasladar a la adolescente hasta su domicilio del barrio Cofico.

El femicidio de Agostina Vega conmociona a Córdoba mientras los investigadores intentan reconstruir cada paso del principal acusado.

Otro punto de la investigación que tomó ahora mayor relevancia es la habitación de la parte delantera de la casa de Barrelier. Según el testimonio de su pareja, el acceso a ese lugar estaba restringido y el acusado argumentaba que mantenía reuniones de trabajo allí.