Femicidio de Villa Devoto: las impactantes imágenes del ataque a la mujer asesinada de 53 puñaladas

Las imágenes muestran la secuencia previa al asesinato y la huida del acusado. El crimen ocurrió el 13 de agosto y el hombre quedó detenido con prisión preventiva.

El femicidio de Romina Calvo ocurrió el 13 de agosto en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto.

Por primera vez, se conocieron las imágenes de una cámara de seguridad que registró parte del femicidio contra Romina Calvo , asesinada el 13 de agosto en la casa que compartía con su esposo, Walter Verón . La grabación muestra parte de la secuencia previa al crimen.

En las imágenes se observa el desplazamiento de ambos por el interior de la vivienda y algunos de los momentos que precedieron a la agresión. El registro fue incorporado a la investigación del femicidio.

La mujer fue asesinada de 53 puñaladas y Verón quedó acusado por el crimen. La Justicia lo procesó con prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Las imágenes del femicidio

Una de las cámaras estaba ubicada en el living, desde donde registró parte de la discusión entre Calvo y Verón. En las imágenes se puede ver al hombre junto a la mujer durante la discusión, a las 06.43. Instantes después, se ve a Verón bajar unas escaleras.

La cámara permite reconstruir parte de la secuencia que terminó con el femicidio, aunque no todas las instancias del ataque quedan registradas desde ese ángulo.

La autopsia determinó que Calvo sufrió 53 lesiones, de las cuales alrededor del 90 por ciento fueron heridas cortopunzantes. La mayoría se concentró en la parte superior del cuerpo, principalmente en el torso y las regiones axilares. También se registraron lesiones en el cuello, la cara, la cabeza, los brazos y la espalda.

Los forenses determinaron que varias de las heridas fueron profundas y provocaron lesiones en órganos vitales. Según el informe, el ataque se extendió varios segundos.

El arma blanca que, según la investigación, fue utilizada durante el ataque también fue incorporada como evidencia en el expediente.

Después de la agresión, la hija menor de la pareja, de 8 años, alertó a su hermano sobre lo que había ocurrido. “Despertate que papá mató a mamá”, le dijo, según la reconstrucción incorporada a la causa. El joven fue entonces hasta donde estaba su madre y la encontró desvanecida. Poco después llamó al 911 para pedir asistencia.

Verón, en tanto, fue encontrado a unos 200 metros de la casa con una herida cortante en el cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield.

El procesamiento del femicida

En las últimas horas, el juez Darío Bonanno resolvió procesar con prisión preventiva a Walter Verón por el crimen de Romina Calvo. El magistrado lo acusó por el delito de homicidio agravado por violencia de género, en el marco de la investigación por el asesinato ocurrido el 13 de agosto.

La decisión implica que Verón continuará detenido mientras avanza la causa y se profundiza la investigación sobre las circunstancias en las que ocurrió el femicidio. La Justicia analiza las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron parte de la secuencia previa al ataque.

Además, el juez dispuso suspender provisoriamente la responsabilidad parental de Verón respecto de su hija de 8 años. La medida fue comunicada a la Justicia Civil y a la Defensa Pública de Menores, que deberán intervenir en relación con la situación de la niña.