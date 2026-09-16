Un adolescente de 17 años prendió fuego a su pareja mientras discutían: ella lucha por su vida

La víctima tiene 24 años y sufrió graves quemaduras en el rostro, cuello y tórax. Cuál es la situación del menor.

Un adolescente prendió fuego a su pareja mientras discutían: ella lucha por su vida.

Siguen en aumento los casos de femicidio y violencia en el país, y este lunes se conoció que un adolescente de 17 años fue imputado por haber rociado con alcohol y prender fuego a su expareja durante una discusión. La Fiscalía enmarcó el caso como intento de femicidio .

La víctima tiene 24 años y de acuerdo a lo confirmado por fuentes policiales, sufrió graves quemaduras en el rostro, cuello y tórax, actualmente continua internada en el Hospital Eva Perón.

Según la reconstrucción del caso que realizó Fiscalía, la pareja había regresado de una fiesta de 15 alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo, cuando comenzó la discusión donde ella habría intentado terminar la relación.

En ese contexto, el adolescente de 17 años la amenazó con quemarle la ropa y acto seguido, retiró prendas de un placard, buscó una botella de alcohol que le tiró en su cara y encendió con un encendedor. El fuego alcanzó la zona que va desde el mentón hasta el pecho de la mujer.

Mientras familiares la auxiliaban, el atacante escapó pero luego fue localizado y detenido este lunes. El hecho ocurrió en una vivienda de la ciudad de Lastenia, provincia de Tucumán.

La Fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.

La joven de 24 años continúa internada en el Hospital Eva Perón. Durante la audiencia se informó que había recibido el alta médica el lunes, aunque debió regresar al centro de salud el martes para una nueva internación, debido a que su cuadro se agravó.

El adolescente fue detenido y trasladado a un Instituto de Menores

La auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa, de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, durante la audiencia de formulación de cargos sostuvo que el mecanismo utilizado y las zonas afectadas resultan centrales para la calificación penal. "El modo de comisión (el uso de fuego) demuestra un desprecio por la vida de la víctima y un alto nivel de agresividad", manifestó.

“El hecho se encuadra dentro del contexto de violencia de género, siendo que se pudo comprobar la relación de pareja entre la víctima e imputado, ya que convivían, siendo esta relación desigual aprovechada por el imputado, quien prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida mientras discutían, por lo que debe tenerse en cuenta la violencia extrema y la gravedad de los hechos", explicó Pedrosa.

Por orden de la Justicia de Menores y fue trasladado este martes al Instituto Socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz, donde permanecerá durante 30 días.

El juez también ordenó que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF) se encargue de implementar las medidas complementarias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, como la realización de estudios, cursos vinculados con género y tratamiento psicológico.

Una joven de 20 años murió quemada: su novio la prendió fuego mientras dormía

Una joven de 20 años murió tras ser prendida fuego por su novio mientras dormía. La Justicia intervino tras el brutal femicidio y el hombre, que había intentado cambiar la versión de los hechos, fue detenido.El crimen ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada en una vivienda de calle Estrada al 1900, en barrio 12 de Octubre.

Según la acusación, un hombre de 34 años atacó a su pareja mientras dormía en un colchón dentro de la casa que ambos compartían. Roció un líquido inflamable sobre la chica y la prendió fuego.

La joven sufrió graves quemaduras de entre el 85% y el 90% del cuerpo. Fue trasladada al hospital José María Cullen donde murió ese mismo día como consecuencia de una falla multiorgánica.