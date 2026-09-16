Una joven de 20 años murió quemada: su novio la prendió fuego mientras dormía

El ataque ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada en la casa que ambos compartían. Tenía el 90% del cuerpo quemado.

La joven fue trasladada al hospital, donde murió ese mismo día como consecuencia de una falla multiorgánica.

Una joven de 20 años murió tras ser prendida fuego por su novio mientras dormía. La Justicia intervino tras el brutal femicidio y el hombre, que había intentado cambiar la versión de los hechos, fue detenido.

Fuentes judiciales confirmaron que el femicidio ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada en una vivienda de calle Estrada al 1900, en barrio 12 de Octubre.

Según la acusación, un hombre de 34 años atacó a su pareja mientras dormía en un colchón dentro de la casa que ambos compartían. Roció un líquido inflamable sobre la chica y la prendió fuego.

La joven sufrió graves quemaduras de entre el 85% y el 90% del cuerpo. Fue trasladada al hospital José María Cullen donde murió ese mismo día como consecuencia de una falla multiorgánica.

Naiara quedó envuelta en llamas en el colchón

En principio, en la versión que el hombre dio a la Policía, aseguraba haber escuchado gritos que provenían del baño y cuando se abrió la puerta, la encontró envuelta en llamas. Según había dicho, le arrojó agua para intentar apagar el fuego y se quemó la mano derecha mientras lo hacía.

De acuerdo a lo que se pudo constatar, el propio acusado llevó a Naiara hasta el centro de salud y fue detenido allí. Con el avance de las primeras medidas investigativas, la fiscalía lo imputó este martes por la muerte, ocurrida en la ciudad de Santa Fe.

Tras el resultado de una serie de pericias, entrevistas y otras medidas de investigación, la fiscal del MPA Natalia Giordano dictó la acusación del hombre por el delito de homicidio doloso calificado por el vínculo en contexto de violencia de género (femicidio).

La pareja convivía desde el año pasado y de acuerdo a lo aportado por fiscalía, se trataba de una relación atravesada por “malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer”.

Al acusado se le atribuyó la autoría del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo, mientras la investigación continúa.

Las acusaciones sobre los antecedentes de violencia

Según informó Diario UNO, la principal hipótesis del fiscal apunta a que el acusado habría utilizado un liquido inflamable cuando ella estaba acostada en un colchón, para acelerar el avance del fuego.

La presunción fue rechazada por el abogado defensor Santiago Rico, quien afirmó que se trató de un “hecho fortuito” y que el imputado incluso habría intentado ayudar a la víctima cuando ocurrió el episodio Además, también habló de un consumo de drogas y la utilización de un líquido para diluir una sustancia. Ese elemento habría sido el responsable de la combustión.

Por su parte, la tía de Naiara señaló al hombre como el responsable de su muerte: “Ella sola no se lo hizo. Él fue el que le quitó la vida a mi sobrina”. Sobre esa acusación, también sumó que una vez, la víctima llegó a su casa con los ojos negros, además de verse involucrada en distintas situaciones que podrían ser indicios de violencia.