Buscaba a su tía y encontró el horror: asesinan a una jubilada de 86 años

Una mujer viajó desde otra localidad para acompañar al médico a su familiar, pero al llegar se topó con una escena espeluznante. Ocurrió en Rosario.

Una anciana de 86 años fue hallada muerta este lunes en su vivienda del barrio Ludueña, en la zona noroeste de Rosario . La víctima fue identificada como Clorinda Medina , cuyo cuerpo estaba al lado de su cama, boca arriba, sobre un charco de sangre, con múltiples golpes y una bolsa de consorcio que le envolvía la cabeza. El hallazgo lo realizó su sobrina, de 51 años, quien había viajado desde la localidad de Romang porque debía acompañar a su tía al médico y llevaba días sin poder comunicarse con ella.

La sobrina, única familiar de Clorinda, llegó al domicilio ubicado en el Pasaje Minetti al 5800 y al no obtener respuesta, llamó a un cerrajero. Mientras esperaban, efectivos del Comando Radioeléctrico advirtieron que una puerta lateral de la propiedad no estaba cerrada con llave e ingresaron por ese acceso.

Lo que encontraron adentro conmocionó al barrio: la casa estaba completamente revuelta y el cuerpo de la anciana yacía junto a la cama, con sangre debajo del cráneo y la cabeza cubierta por la bolsa.

Los vecinos aportaron un dato clave para reconstruir la cronología del crimen: ninguno había visto a Clorinda desde el miércoles o jueves de la semana pasada. Una amiga de la anciana también relató que había ido a golpear la puerta tres días seguidos sin obtener respuesta: "Su perrito ladraba. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba, y no me avisó". El crimen habría ocurrido entonces hace al menos cuatro o cinco días antes del hallazgo.

La hipótesis del robo y la pista de la venta de la casa

La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, quedó a cargo de la investigación y calificó el hecho como una "muerte violenta". Por el hecho había un sospechoso detenido.

"Tenía varios golpes y había mucha cantidad de sangre en la escena. Hay evidencia de que fue una muerte violenta por cómo está la casa", declaró ante los medios locales. La funcionaria confirmó además que los investigadores analizan la posibilidad de que Clorinda haya sido asfixiada con la bolsa, aunque aclaró que los resultados de la autopsia en el Instituto Médico Legal serán determinantes para establecer la causa exacta del fallecimiento.

La principal hipótesis apunta a un crimen cometido en el marco de un robo: el interior de la vivienda estaba completamente revuelto, con objetos desplazados y sectores que aparentaban haber sido revisados, aunque todavía no se pudo determinar con precisión qué falta. "La casa está toda revuelta, quisieron llevarse elementos, todavía estamos tratando de establecer qué", dijo la fiscal.

Sin embargo, una segunda pista ganó fuerza en las últimas horas. Según informó Infobae, vecinos del barrio señalaron que Clorinda habría vendido recientemente su propiedad, un dato que podría cambiar el eje de la investigación si se confirma que tenía dinero en efectivo en su vivienda al momento del crimen. La fiscalía no confirmó esa versión, pero la está evaluando como parte de las actuaciones.

El gabinete criminalístico trabajó durante toda la jornada en la escena del crimen. La investigación continúa abierta mientras se aguardan los resultados de las pericias médicas y el análisis de las pruebas recolectadas en el domicilio.