Milagroso empate de Newell's ante Central en el clásico rosarino

Gastón Ávila abrió la cuenta en el primer tiempo y Matías Cóccaro lo empató en el complemento.

Rosario Central y Newell’s protagonizaron un clásico rosarino mal jugado pero vibrante en el Gigante de Arroyito , que terminó 1-1 gracias a un gol agónico de la Lepra en el tiempo adicionado del segundo tiempo. El Canalla estuvo a pocos minutos de quedarse nuevamente con el duelo, pero Matías Cóccaro apareció sobre el cierre para rescatar un empate que tuvo sabor a triunfo para el conjunto visitante.

El empate también tuvo importancia desde el historial. Central llegó al clásico con una ventaja de 22 partidos sobre Newell’s , producto de 99 victorias canallas, 77 de la Lepra y 103 empates. Con la igualdad, esa diferencia se mantuvo.

El equipo dirigido por Jorge Almirón había conseguido ponerse en ventaja sobre el final de la primera mitad. Gastón Ávila apareció dentro del área y sacó un potente remate de volea que terminó en el ángulo , imposible de controlar para el arquero Josué Reinatti. De esa manera, Central se fue al descanso arriba por 1-0.

“Avila”



Por el golazo para Central para abrir el marcador en el clásico. pic.twitter.com/0A2mUCVD0c — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) September 6, 2026

En el complemento, Newell’s salió decidido a buscar la igualdad y Central intentó sostener la ventaja para volver a celebrar ante su clásico rival. El conjunto rojinegro tuvo que insistir hasta los últimos instantes para encontrar el premio.

Cuando todo parecía encaminado hacia una nueva victoria del Canalla, Kudelka puso tres delanteros de área para buscar la heroica y finalmente llegó.

En tiempo adicionado al reglamentario, el ingresado Colo Ramírez la peinó, Cóccaro apareció por el segundo palo y marcó el 1-1, desatando el festejo de los hinchas de Newell’s y dejando en silencio al Gigante de Arroyito.

¡¡EL GOL AGÓNICO QUE LE DA EL EMPATE A NEWELL’S EN EL CLÁSICO!! El Zorro Cóccaro definió ante la salida de Ledesma y sentenció el 1-1 vs. Rosario Central tras la revisión del VAR. pic.twitter.com/7C5Ow8wWKV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Para Newell’s, el punto significó mucho más que una unidad en la tabla: evitó una nueva derrota ante su máximo rival y cortó el festejo que Central ya empezaba a preparar. Para el Canalla, en cambio, quedó la sensación amarga de haber tenido el triunfo en sus manos y dejarlo escapar en la última jugada.