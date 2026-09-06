Durísimo accidente de Leclerc en el inicio de la final en Monza

El piloto de Ferrari sufrió un golpe tremendo y su auto quedó destrozado. Colapinto subió a un gran cuarto puesto.

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tuvo un comienzo cargado de dramatismo. Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente con su Ferrari en las primeras vueltas de la carrera y quedó fuera de competencia, provocando la neutralización de la prueba y generando un momento de máxima tensión en el circuito de Monza .

El francés salió del auto por sus propios medios, pero se lo vio visiblemente afectado en su ánimo y el monoplaza quedó destrozado.

El accidente no tuvo la intervención de algún factor externo y Leclerc perdió el control hasta despistarse.

Fue un comienzo de carrera para el olvido de Ferrari, ya que en la primera vuelta Lewis Hamilton perdió varios lugares luego de un roce con su compañero de equipo.

En medio del caos, Franco Colapinto volvió a demostrar su capacidad para mantenerse en carrera y aprovechar cada oportunidad. El piloto argentino había largado desde la séptima posición y, tras los primeros incidentes, logró avanzar hasta ubicarse cuarto, metiéndose de lleno en la pelea por las posiciones de privilegio.

Colapinto está protagonizando una gran carrera con Alpine en uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1. Monza, con sus largas rectas y sus frenadas al límite, vuelve a ofrecer una carrera llena de emoción, y el argentino se encuentra ahora ante una oportunidad enorme de conseguir un resultado histórico.

La carrera todavía está abierta y todo puede pasar. Pero por ahora, Franco Colapinto es cuarto en Monza y los argentinos sueñan con verlo subir al podio.