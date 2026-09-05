Riquelme rompió el silencio y habló del reclamo de Vélez para sacarle la clasificación a Boca

El Xeneize eliminó al Fortín de la Copa Argentina, pero la dirigencia del equipo de Liniers presentó una queja ante la AFA.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme , le restó importancia al reclamo de Vélez , por la supuesta infracción en la nómina de extranjeros que utilizó en el encuentro de Copa Argentina , y afirmó que "Los partidos se ganan en la cancha".

Poco antes del cotejo de esta tarde ante Gimnasia de Mendoza , por el Torneo Clausura , Riquelme se refirió al reclamo del club de Liniers: “No vi el comunicado de Vélez . Sé que algo publicaron. Boca el miércoles ganó merecidamente, jugó un gran partido y fue superior a su rival".

"Los partidos se ganan en la cancha", sentenció el exfutbolista, en declaraciones a la prensa en Mendoza , y consideró que "Estamos viviendo un momento de mucho nervio: cada partido se termina con mucho nervio. Los árbitros están siendo bastante golpeados en cada partido, y el VAR también. Parece que estamos en ese camino. Queremos trasladar puro nervio".

"CREO QUE A NOSOTROS NOS GUSTABA GANAR LOS PARTIDOS JUGANDO A LA PELOTA." El mensaje de Román Riquelme para Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Barros Schelotto y el Pocho Insúa.



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Vélez elevó un pedido a la AFA y también reclamó que se le otorgue la victoria y la clasificación ya que seis extranjeros firmaron la planilla correspondiente, cuando el límite es de cinco, justamente la cantidad que utilizó Boca ya que el paraguayo Ángel Romero permaneció en el banco y no ingresó.

En cambio, sí participaron del encuentro los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa; el uruguayo Leandro Lozano; el ecuatoriano Enner Valencia y el chileno Carlos Palacios.

Asimismo, Riquelme expresó que "No está fácil para nadie. Lanús mereció ganar contra nosotros, pero se habló todo el día del árbitro, del VAR y del tema de (Leonel) Flores. El miércoles Boca fue muy superior a su rival y ganó merecidamente".

Por otra parte, puntualizó que "Tuvimos la suerte de que el jugador de Vélez no se cayera encima del tobillo a (Leandro) Paredes, porque hoy estaríamos todos tristes porque estaría lesionado. Para mí era roja, no sé quién fue, pero no se habló nada. Cuando pasa en contra de Boca no se habla nada. Sabemos que la comunicación es así. Vélez el otro día tuvo una oportunidad muy clara con el penal: si ganaba con ese penal iba a ser injusto, pero Boca ganó merecidamente y hoy tenemos que hablar de otra cosa”.

Boca y un empate con sabor a derrota en Mendoza

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, expresó su malestar tras el empate 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha de la Liga Profesional. El técnico sostuvo que el resultado dejó “sabor a derrota”, especialmente por el desarrollo del partido y por las situaciones que su equipo no logró capitalizar.

Arruabarrena remarcó que Boca hizo “méritos suficientes” para quedarse con los tres puntos, pero reconoció que el equipo careció de precisión en los metros finales y no supo cerrar el encuentro cuando tuvo la ventaja. También lamentó que el rival encontrara el empate en un momento en el que Boca parecía tener controlado el trámite.

El entrenador destacó el esfuerzo del plantel y valoró la actitud mostrada en un estadio históricamente difícil, pero insistió en que el equipo debe mejorar en la gestión de los momentos del partido, especialmente en la administración de la ventaja y en la toma de decisiones en ataque. Señaló que la falta de contundencia volvió a ser determinante y que el cuerpo técnico trabajará para corregir esos aspectos.

Evitó responsabilizar a jugadores puntuales y sostuvo que el rendimiento colectivo debe elevarse para sostener la pelea en los primeros puestos. También elogió el trabajo de Gimnasia, que presionó en los tramos finales y aprovechó una desconcentración defensiva para igualar el marcador.

El empate dejó a Boca con la sensación de haber perdido una oportunidad importante en la tabla, y el entrenador reconoció que el equipo deberá reaccionar rápidamente para no resignar terreno en la competencia.