El Colo MacAllister con LM Neuquén y la bomba contra la gestión de Riquelme en Boca

El exfutbolista estuvo en la Expo Deportes que organizó el gobierno neuquino y habló sobre diferentes temas.

En ocasión de la Expo Deportes , realizada por el gobierno neuquino el último fin de semana, llegaron personalidades importantes del deporte como el periodista Gonzalo Bonadeo y el exfutbolista y actual dirigente político Carlos Javier MacAllister.

El Colo estuvo presente en la Ciudad Deportiva y en su andar respondió preguntas de LM Neuquén.

"Venimos trabajando y acompañando con un equipo que está con el Ministerio de Deportes de la provincia. Cuando llegamos a cada lugar, revisamos planes, organigramas y lo que está haciendo la provincia y tratamos de hacer algún tipo de asesoramiento", comenzó relatando el Colo.

"Venimos trabajando muy bien, realmente la provincia nos ha recibido de manera increíble y estamos haciendo campus de deportes. Fútbol, vóley, básquet, ciclismo, judo, natación y a su vez conversando con el Ministerio en general de lo que es la política pública deportiva", describió.

La interacción con la provincia no es nueva, ya que MacAllister ha ocupado diferentes funciones luego de su retiro como jugador.

"Fui Secretario de Deportes de Nación durante tres años, antes diputado nacional y eso me dio un conocimiento sobre el deporte importante. En este equipo están las personas que trabajaron conmigo en Nación. Hicimos 100 viajes por el interior, conocemos las leyes en general, y eso nos permite diagramar nuevas ideas. Me gusta mucho el interior", afirmó el Colo.

Papá de un campeón del mundo y fundador de un club

Una de las particularidades que tiene Carlos Javier es que sus tres hijos varones también salieron futbolistas y uno de ellos, Alexis, es campeón del mundo.

"Recién hablé con Alexis, había terminado el partido de Liverpool y preparándose para una temporada exigente", mencionó sobre el 2 a 2 de Liverpool ante Nottingham Forest.

Por su parte, junto su hermano Patricio, el Colo fundó el Club Deportivo MacAllister en La Pampa, institución que también tiene estrecho vínculo con Neuquén y ha formado cientos de jugadores.

"El club MacAllister se va haciendo grande con mucha gente de Neuquén que va llegando para las pruebas, para los campus y tenemos un lazo muy fuerte", destacó al respecto.

Palabra autorizada

Sobre el final de la entrevista, consultamos al Colo sobre la realidad dos clubes que conoce muy bien como Argentinos Juniors y Boca.

La contundencia de las respuestas habló por si solas. Al hablar del Bicho y la gestión que encabeza Cristian Malaspina, con Nico Diez como entrenador, no tuvo nada más que palabras de elogio: "A Argentinos Juniors lo veo muy bien, con un equipo muy consolidado, una institución que viene creciendo en forma paulatina pero firme. Que necesita ser campeón, pero eso va a llegar tarde o temprano".

Por su parte, MacAllister demoró sus palabras hasta encontrarlas para dar su opinión sobre el xeneize: "Boca, la verdad que estoy muy triste con la gestión de Riquelme, porque me parece que es muy mala".

Cabe mencionar que, al haber formado parte de la gestión de Mauricio Macri en su presidencia, quedó ubicado en un sector político opuesto al del actual presidente de Boca. Además, la salida de Alexis del club no fue en buenos términos y los MacAllister se han expresado más de una vez en ese sentido.