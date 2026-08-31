Messi es el futbolista que más años jugó en la selección y otros récords que no sabías

El capitán puso fin a su recorrido con la albiceleste con números tan superiores al resto como difíciles de igualar.

Lionel Messi cerró su etapa con la Selección Argentina dejando una colección de récords que dimensionan todavía más su legado. Después de 21 años con la camiseta albiceleste, el capitán se convirtió en el futbolista que más partidos disputó en la historia del seleccionado, además de ser su máximo goleador y uno de los jugadores con más títulos y distinciones acumulados.

Messi debutó con la Selección mayor el 17 de agosto de 2005 , en aquel recordado partido frente a Hungría en Budapest que terminó con su expulsión apenas unos minutos después de haber ingresado. Desde entonces, su historia con Argentina atravesó seis Mundiales, siete Copas América y distintas generaciones de futbolistas y entrenadores.

Su despedida llegó en 2026, después de la final del Mundial ante España. En total, Messi terminó su recorrido con 207 partidos disputados , una cifra que lo coloca en lo más alto de la tabla histórica de presencias de la Selección Argentina. Detrás aparecen Javier Mascherano y Ángel Di María, dos compañeros de generación que también fueron protagonistas de una de las épocas más importantes del seleccionado.

Pero el récord de presencias es solamente una parte de su legado. Messi también es el máximo goleador histórico de Argentina, con 125 goles, más del doble que Gabriel Batistuta, quien durante años fue el dueño de esa marca.

El hombre que más tiempo vistió la camiseta argentina

Hay un dato que permite entender la dimensión de su carrera de una manera diferente. Messi permaneció 21 años vinculado a la Selección mayor, desde aquel debut de 2005 hasta su despedida en 2026.

Durante ese período pasó de ser un juvenil que recién comenzaba a llamar la atención del mundo a convertirse en capitán, referente y máximo símbolo del seleccionado. Más de dos décadas separan al Messi que ingresó ante Hungría del futbolista que disputó su último Mundial con 39 años.

En el medio hubo cuatro finales perdidas, críticas, una renuncia que duró apenas unos meses y momentos en los que parecía que el título con Argentina nunca iba a llegar. Pero también llegaron las grandes conquistas: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. A eso se suma el oro olímpico de 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005, conseguidos en etapas anteriores de su recorrido con las selecciones argentinas.

Un récord detrás de otro

La lista de marcas de Messi con Argentina también incluye varios registros vinculados específicamente a los grandes torneos.

En la Copa América, es el futbolista con más partidos disputados en la historia de la competencia, con 39 encuentros entre las ediciones de 2007 y 2024.

En los Mundiales, su recorrido también es extraordinario. Disputó seis Copas del Mundo, una cifra que lo convirtió en el primer futbolista en alcanzar esa cantidad de participaciones en la historia del torneo. Además, terminó con 21 goles y 12 asistencias en sus apariciones mundialistas.

También es el máximo asistidor histórico de los Mundiales, otra muestra de que su influencia en la Selección no estuvo limitada a los goles. Messi fue durante años el futbolista que iniciaba las jugadas, generaba ocasiones y encontraba a sus compañeros incluso en los partidos más cerrados.

Lionel Messi jugará su sexto Mundial.

De las lágrimas a la gloria

Quizás el dato más importante no aparezca en ninguna estadística. Messi llegó a disputar tres finales de la Copa América y dos finales del Mundial antes de conseguir finalmente los títulos que tanto buscaba con Argentina.

La derrota ante Alemania en Brasil 2014, las finales perdidas contra Chile en 2015 y 2016 y su posterior renuncia marcaron los momentos más dolorosos. Sin embargo, el regreso terminó dando lugar a la etapa más exitosa de la historia reciente de la Selección.

Messi se va como el futbolista con más partidos, más goles y más años en la Selección Argentina. Se va también como campeón del mundo y bicampeón de América, después de haber atravesado dos décadas de éxitos, frustraciones, críticas y reivindicación.

Por eso, cuando se repasen los números de la Selección Argentina dentro de muchos años, habrá una constante en la parte superior de casi todas las estadísticas: Lionel Messi.

Y quizás el récord más difícil de superar no sea ninguno de los que aparecen en una planilla: será encontrar otro futbolista capaz de dedicar 21 años de su vida a la camiseta argentina y convertir ese recorrido en una de las historias más grandes del fútbol mundial.