Tras horas de desesperación, apareció el niño que era buscado en Neuquén.

El pequeño había sido visto por última vez en Santa Genoveva. Su familia realizó la denuncia y se activó la Alerta Nati para encontrarlo.

Tras varias horas de desesperación y una intensa búsqueda, finalmente llegó la noticia que su familia esperaba: el niño de 11 años, identificado como J.S. apareció minutos antes de las 19 y se encuentra a salvo.

El niño había sido buscado durante toda la tarde luego de que su familia perdiera contacto con él en el barrio Santa Genoveva . Ante la preocupación por su paradero, sus familiares realizaron la denuncia y se activó la Alerta Nati .

La búsqueda se extendió por distintos sectores de Neuquén y tuvo una pista clave cuando una persona se comunicó con la mamá del niño para contarle que lo había visto alrededor de las 16, caminando por la avenida Mosconi, a la altura del mayorista Vital.

La última vez que lo vieron

J.S. se encontraba junto a su familia en el barrio Santa Genoveva, donde estaba con sus abuelos. Según contó su mamá, alrededor de las 15:30 dejaron de saber dónde estaba y comenzaron inmediatamente a buscarlo.

La familia vive en el barrio Don Bosco III, por lo que creían que el niño podría haber estado intentando regresar hacia su domicilio. Por ese motivo, familiares se trasladaron hasta la avenida Mosconi después de recibir el aviso de una persona que afirmó haberlo visto en ese lugar.

Gentileza: Centenario Digital.

La mamá explicó que el hombre la llamó y le contó que había visto a J.S cerca de las 16, en la zona de avenida Mosconi y Vital. "Estamos en la avenida Mosconi buscándolo", contó a LM Neuquén la mujer, que junto con otros familiares recorrió la zona en busca del niño.

El esperado reencuentro

La incertidumbre se extendió durante varias horas, mientras familiares y allegados recorrían las calles y pedían colaboración a los vecinos para encontrarlo. Finalmente, minutos antes de las 19, J.S. apareció.

La noticia llevó alivio a su familia después de una tarde marcada por la angustia y la desesperación. La búsqueda, que había movilizado a familiares y a la Policía, terminó con el esperado reencuentro.

J.S. fue encontrado a salvo, poniendo fin a las horas de incertidumbre que atravesaron sus seres queridos.