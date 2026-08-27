Corte de luz de emergencia en Santa Genoveva: qué sector queda sin servicio y cuánto tiempo durarán los trabajos

Solicitan recaudos ante un corte preventivo que realizará CALF debido a una situación de emergencia vinculada a una pérdida de agua.

La cooperativa CALF comunicó un corte de luz en un sector del barrio Santa Genoveva que durará aproximadamente hasta el mediodía de este jueves por lo que solicitó a los vecinos que tomen recaudos para que sus artefactos eléctricos no se dañen.

La interrupción del servicio fue programada para permitir que personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ) pueda realizar tareas destinadas a detectar el origen de una pérdida de agua que estaría afectando una subestación eléctrica subterránea .

Desde la cooperativa explicaron que el corte es necesario para garantizar las condiciones de seguridad durante el desarrollo de los trabajos y evitar riesgos para los operarios y para las instalaciones eléctricas de la zona.

El suministro permanecerá interrumpido en el sector comprendido entre las calles Islas Malvinas y Alderete, y entre Angelelli Enrique y Río Diamante, en el barrio Santa Genoveva.

Según informó CALF, el corte tendrá una duración estimada de hasta cuatro horas. La interrupción será de carácter preventivo y estará vinculada específicamente con las tareas que llevará adelante el EPAS para detectar la pérdida de agua que afecta la infraestructura eléctrica subterránea.

Este tipo de situaciones requiere la suspensión temporal del suministro debido a que la presencia de agua en cercanías de instalaciones eléctricas puede representar un riesgo durante las tareas de inspección y reparación.

Por ese motivo, se decidió avanzar con el corte preventivo mientras los equipos técnicos trabajan en la zona. Desde CALF aclararon que la duración estimada de hasta cuatro horas dependerá del desarrollo de los trabajos necesarios para detectar la pérdida y garantizar que las condiciones sean seguras.

La interrupción alcanzará a los usuarios que se encuentren dentro del cuadrante delimitado por Islas Malvinas, Alderete, Angelelli Enrique y Río Diamante.

Se trata de una zona residencial del barrio Santa Genoveva, por lo que la cooperativa recomendó a los vecinos tener en cuenta la interrupción del servicio y organizar las actividades que dependan del suministro eléctrico.

Durante las horas que dure el corte, se recomienda tomar precauciones con los artefactos eléctricos y electrónicos y evitar dejar equipos sensibles conectados innecesariamente a la red.

Una vez finalizadas las tareas y verificadas las condiciones de seguridad de la instalación, el servicio será restablecido en el sector afectado.

Qué recaudos tomar durante el corte

Ante la interrupción programada, los usuarios pueden tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes durante el período sin energía.

Una de las recomendaciones habituales es desconectar los equipos electrónicos y electrodomésticos que no sea necesario mantener enchufados. De esta manera, se pueden evitar inconvenientes cuando el suministro vuelva a funcionar.

Sebastián Fariña Petersen

También es conveniente tener en cuenta que los artefactos que dependen exclusivamente de la electricidad no podrán utilizarse durante el corte, por lo que los vecinos deberán prever con anticipación las actividades que tengan programadas.

Desde CALF solicitaron a los usuarios del sector afectado tomar los recaudos necesarios hasta que finalicen las tareas del EPAS y pueda normalizarse el servicio.

La cooperativa informó que la medida tiene carácter preventivo y que apunta a resguardar la seguridad de los trabajadores que intervendrán en el lugar y de los propios vecinos del sector.