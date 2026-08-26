El meteorólogo Mauricio Gorostarzú explicó por qué vuelve a llover en la región, cuándo mejorará el tiempo y qué se espera para el fin de semana.

¿La Tormenta de Santa Rosa afectará a Neuquén? Qué se sabe sobre las lluvias de los próximos días

Neuquén volvió a tener este martes una jornada marcada por la lluvia y el pronóstico anticipa que las precipitaciones continuarán durante la primera parte del miércoles. La cercanía del 30 de agosto vuelve a instalar, además, una pregunta que se repite cada año: ¿la famosa tormenta de Santa Rosa llegará también a Neuquén ?

El observador meteorológico de superficie y encargado de la Estación Meteorológica de Cipolletti, Mauricio Gorostarzú , explicó a LM Neuquén que, por el momento, las lluvias que afectan a la zona de la Confluencia no están asociadas al fenómeno conocido popularmente como la tormenta de Santa Rosa. El episodio actual responde al ingreso de un sistema frontal frío desde el océano Pacífico , que provoca lluvias y nevadas en la cordillera y períodos de viento, mientras parte de esa humedad alcanza también al Alto Valle.

“Esto se debe al ingreso de un sistema frontal frío desde el océano Pacífico que va a provocar lluvias y nevadas de variada intensidad en la zona de cordillera, también períodos muy ventosos”, explicó el especialista.

Sebastián Fariña Petersen

En Neuquén capital y las localidades del Alto Valle, ese ingreso de humedad se traduce en lluvias débiles y dispersas durante este martes y la primera parte del miércoles.

El escenario de lluvia tiene, de acuerdo con el pronóstico analizado por Gorostarzú, una duración limitada. La mejora comenzará durante el miércoles al mediodía o después, aunque el cambio de tiempo no será inmediato.

“Ya a partir del miércoles a la tarde comienza a mejorar. Vamos a tener períodos ventosos tanto mañana como el jueves”, anticipó. Así, después de las lluvias llegará el viento como protagonista. La velocidad comenzará a disminuir recién durante el jueves por la tarde.

¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en Neuquén?

Para el viernes y el sábado se espera un escenario algo más agradable, aunque con abundante nubosidad. También habrá un leve ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían ubicarse alrededor de los 18 grados.

La mejora tampoco significará que desaparezca completamente la inestabilidad. Según el especialista, entre el sábado y el domingo podría ingresar un nuevo pulso de humedad, que generaría algunas lluvias o lloviznas débiles y dispersas en la zona del Alto Valle.

Sebastián Fariña Petersen

“Vamos a tener abundante nubosidad con período de inestabilidad entre sábado y domingo, pero no esperamos fenómeno de tormenta, fenómeno intenso”, explicó.

Por ahora, tampoco se esperan heladas durante los próximos días.

La llegada del fin de semana coincidirá justamente con los días en los que tradicionalmente se espera la denominada tormenta de Santa Rosa. El Servicio Meteorológico Nacional considera como referencia una ventana que se extiende aproximadamente entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, aunque aclara que no existe una fecha fija ni una tormenta que necesariamente deba ocurrir todos los años.

Entonces, ¿Santa Rosa llegará a Neuquén? Para Gorostarzú, hay que diferenciar dos situaciones. Por un lado está el sistema frontal que está provocando las lluvias de este martes y miércoles, que no tiene relación con la tradicional tormenta de Santa Rosa.

Por otro, hacia el fin de semana puede producirse un nuevo período de inestabilidad que coincidirá con la fecha alrededor de la cual se ubica popularmente este fenómeno. Pero eso no significa que Neuquén vaya a tener una tormenta intensa.

“Particularmente, lo que está provocando este sistema frontal, por las características que tiene, suele coincidir con la fecha, pero reitero, no se espera tormenta”, explicó.

El meteorólogo remarcó que la denominada tormenta de Santa Rosa suele tener mayor presencia estadística en otras regiones del país, especialmente en la Pampa húmeda, el Litoral, la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

En esas zonas existen condiciones diferentes para la formación de tormentas. Las masas de aire suelen ser más cálidas y húmedas y, cuando se encuentran con sistemas frontales fríos, pueden generar una atmósfera mucho más inestable.

“Estas tormentas suelen darse más hacia el norte”, señaló. Por eso, para Neuquén, la cercanía del 30 de agosto no implica necesariamente la llegada de un temporal.

Un Pacífico más activo, la clave de este invierno

Más allá de lo que pueda ocurrir durante el fin de semana, Gorostarzú puso el foco en un fenómeno de mayor escala que ayuda a explicar la sucesión de sistemas frontales y pulsos de humedad que viene atravesando la región.

“Este año particularmente tenemos un océano Pacífico más activo, en este contexto de El Niño”, explicó. Según detalló, esta mayor actividad favorece la generación frecuente de sistemas frontales y perturbaciones que impactan primero sobre la cordillera de Neuquén y Río Negro y que luego pueden extender sus efectos hacia las zonas de los valles.

La explicación también permite entender por qué este invierno viene teniendo una presencia de lluvias mucho más marcada que la habitual en Neuquén.

Cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial son superiores a las normales, el anticiclón semipermanente del Pacífico tiende a debilitarse. Ese comportamiento favorece el ingreso de sistemas frontales, nubosidad y humedad desde el océano hacia la cordillera y, posteriormente, hacia regiones como Neuquén capital y el Alto Valle.