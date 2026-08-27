Sorpresa y cambio para estatales de Neuquén: cuál es la fecha de cobro de los sueldos

El Gobierno provincial anunció la fecha en que abonará los haberes correspondientes a agosto, para activos y jubilados.

Los sueldos de los estatales de agosto serán depositados antes de lo previsto.

Este mes, los sueldos de los trabajadores estatales de Neuquén correspondientes a agosto serán depositados antes de lo previsto.

Los haberes para la administración pública serán abonados el mismo día a la totalidad de los agentes del Estado provincial, jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Tanto los trabajadores del Estado provincial como los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) percibirán sus haberes de agosto antes de finalizar el mes.

Los sueldos de agosto serán depositados antes de lo previsto.

Según informó el Ministerio de Economía, Producción e Industria, los salarios estarán acreditados el sábado 29 en las cuentas que poseen en el Banco Provincia del Neuquén. Es decir, no se abonarán el último día hábil del mes, como se preveía tal cual lo dispuesto en los últimos meses.

"La decisión de sostener el pago unificado antes de la finalización del mes forma parte del compromiso del Gobierno provincial de brindar previsibilidad a los trabajadores estatales y es posible por la administración responsable y eficiente de los recursos públicos que se ha implementado desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa", destacó el Ejecutivo.

El acuerdo para estatales

A fines de julio pasado, el Gobierno provincial selló el acuerdo salarial con los estatales neuquinos. El núcleo central de la propuesta establece la continuidad de la cláusula de ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el mes de julio de 2026 hasta junio de 2027. Las actualizaciones se aplicarán de manera trimestral en los meses de octubre de 2026, enero de 2027, abril de 2027 y julio de 2027:

Octubre de 2026: Se liquidará la variación acumulada del IPC de los meses de julio, agosto y septiembre de 2026 sobre el haber conformado vigente.

Enero de 2027: Aplicará el IPC acumulado de octubre, noviembre y diciembre de 2026 sobre el haber del trimestre anterior más los incrementos acordados.

Abril de 2027: Corresponderá al IPC acumulado de enero, febrero y marzo de 2027.

Julio de 2027: Se ajustará con la inflación acumulada de abril, mayo y junio de 2027.

El cálculo de las variaciones del IPC mantendrá el esquema ponderado de 50% de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén y 50% del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional.

Claudio Espinoza

Bonos extraordinarios por $890 mil

La propuesta del Ejecutivo incluyó el pago de dos sumas extraordinarias, de carácter no remunerativo y no bonificable:

Primera suma: Un pago de $410.000 que se abonará durante la segunda quincena de septiembre de 2026 .

Segunda suma: Un pago de $480.000 previsto para la segunda quincena de enero de 2027.

Ambos montos extraordinarios serán extendidos al sector pasivo en las proporciones establecidas por la legislación vigente.

Incrementos porcentuales adicionales

Sumado a los pases por IPC, la oferta contempló dos incrementos porcentuales directos sobre los haberes: