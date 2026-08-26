Simularon una compra de dólares para cometer un robo: condenaron a dos hombres y deberán indemnizar a la víctima

El robo sucedió en una venta de divisas en un departamento cuando maniataron a las víctimas. Los familiares de los acusados lograron reunir el monto de la indemnización.

Los condenados acordaron una operación para comprar dólares pero maniataron a las víctimas y les robaron dólares, pesos argentinos y celulares.

La Justicia de Neuquén condenó a dos hombres a tres años de prisión condicional por el robo que cometieron al simular una operación de compra de divisas extranjeras en un departamento de Neuquén capital. Los acusados maniataron a las víctimas y robaron más de 1000 dólares , 180 mil pesos argentinos y dos teléfonos celulares. El acuerdo también estableció el pago de una indemnización de $1.650.000 pesos a la víctima.

Como parte del acuerdo impulsado por la fiscal del caso Valeria Panozzo y con el aval de la víctima, Mauro Agustín Rodríguez y Lucas Damián Boragni fueron condenados a tres años de ejecución condicional.

El proceso también contempló el pago de una indemnización de $1.650.000 de pesos, un monto de fue recaudado por las familias de los condenados . La víctima manifestó su conformidad con la reparación y el acuerdo alcanzado.

El hecho sucedió el 18 de junio de 2026, en un departamento de calle Salta 246, en pleno centro de Neuquén capital. Según la acusación, los condenados acordaron una supuesta operación de compra y venta de dólares. Cuando la persona llegó acompañada por su hermana, ambos hombres las redujeron y las ataron de manos y pies con una cinta de embalar.

El acuerdo fue impulsado por la fiscal del caso Valeria Panozzo.

Mientras los delincuentes guardaban el botín, las víctimas se desataron y pidieron auxilio desde el balcón

Los asaltantes se robaron 1.100 USD, 180.000 pesos argentinos y dos teléfonos celulares. Mientras los delincuentes guardaban las divisas, las víctimas lograron desatarse y pidieron auxilio desde el balcón.

Un amigo de una de ellas acudió al domicilio y persiguió a los autores de robo durante unas ocho cuadras hasta que logró reducir a Rodríguez y Boragni. La mujer que participó de robo logró escapar.

La investigación incorporó registros de las cámaras de seguridad del edificio, realizar comparaciones de imágenes y recuperar parte de dinero sustraído. Además, se reunieron testimonios de las víctimas, del hombre que persiguió a los acusados y de los policías que intervinieron en el procedimiento.

Los ladrones se robaron 1.100 USD y $180.000.

Un amigo logró atrapar a los ladrones

Como parte del acuerdo alcanzado, se estableció el pago de $1.650.000 para acordar la pena. La defensa explicó que el dinero fue reunido con el aporte de las familias de ambos condenados y que la víctima manifestó su conformidad con el acuerdo.

Durante la audiencia, la fiscalía consideró como atenuantes el reconocimiento de responsabilidad y la falta de condenas previas.

El acuerdo alcanzado estableció el pago de una indemnización a la víctima

Además de la pena condicional, durante tres años deberán mantener actualizado su domicilio, presentarse cada cuatro meses ante el organismo de control, no cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y moderar el consumo de alcohol.

El juez Lucas Yancarelli homologó el acuerdo y dispuso la libertad de Rodríguez una vez constatado el domicilio que fijó en Merlo, provincia de Buenos Aires. Boragni, quedó a disposición del Poder Judicial de Morón, donde permanece vigente una medida de detención.